Imagini tulburătoare filmate în Centrul de Servicii „Speranța” din Sibiu, care surprind acte de violență asupra unui copil instituționalizat, au declanșat o anchetă amplă. DGASPC s-a autosesizat, iar trei angajate implicate au fost deja îndepărtate. Poliția a fost sesizată, fiind dispusă și o expertiză medico-legală, în timp ce mai multe instituții verifică și alte nereguli, inclusiv legate de alimentația copiilor.

La data de 20 mai, DGASPC s-a autosesizat, după apariția unui videoclip pe pagina de Facebook a ziarului Ziua Online, care surprinde presupuse acte de violența asupra unui minor.

„S-au inițiat demersurile pentru îndepărtarea a trei angajate din cadrul Complexului de Servicii Speranța Sibiu identificate în materialul video, a fost sesizată Poliția Municipiului Sibiu [...] și s-a dispus efectuarea unei examinări medico-legale a minorului față de care exista suspiciunea că ar fi fost abuzat fizic”, se arată în comunicatul DGASPC Sibiu.

Instituția a mai anunțat că va evalua starea copilului din toate punctele de vedere: medical, psihologic, juridic și social, și a început o anchetă internă privind alimentația, starea de sănătate a copiilor și modul în care s-a produs incidentul, potrivit Agerpres.

DGASPC respinge însă ideea unei manipulări politice și susține că „o parte din informații au fost prezentate într-un mod subiectiv, ce nu corespunde în totalitate realității”.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, în subordinea căreia se află DGASPC, a afirmat că „locul abuzatorilor nu este lângă oameni vulnerabili”.

„Ca om, ca mamă și ca președinte al Consiliului Județean Sibiu, afirm clar și răspicat: nu voi accepta niciodată violența, neglijența sau incompetența în instituțiile aflate sub autoritatea noastră! [...] Am cerut toleranță zero față de abuzuri, iar acest lucru înseamnă, fără echivoc, demiterea și tragerea la răspundere a celor vinovați.”

Ea a lansat și un apel către cetățeni să semnaleze orice formă de abuz observată în centrele sociale.

„Avem datoria morală și legală să protejăm pe cei mai fragili dintre noi, iar implicarea comunității este esențială.”

În paralel, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că, împreună cu filiala sa județeană, a declanșat un control inopinat la Casa de tip familial „Răzvan”, tot din Sibiu, pentru a verifica posibilele nereguli sesizate în materialul video.

Potrivit unui comunicat, inspectorii sociali analizează toate aspectele legate de condițiile în care trăiesc copiii instituționalizați și vor comunica ulterior concluziile anchetei.

În plus, Direcția de Sănătate Publică a efectuat un control sanitar în centrul din Sibiu, unde a constatat nereguli privind alimentația copiilor, potrivit unor surse din instituție.

Autoritățile cer prudență în interpretarea imaginilor apărute online, însă subliniază că vor trata cu toată seriozitatea situația semnalată și vor sancționa orice formă de abuz, dacă aceasta se confirmă.

Editor : Ș.A.