Acuzații grave la adresa lui Cristian Borcea. Un lider sindical a sesizat DNA și Ministerul Justiției

Liderul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Sorin Dumitraşcu, susţine că fostul acţionar al Dinamo Cristian Borcea, eliberat condiţionat în 2 iulie, a beneficiat ilegal de 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an, în perioada iunie 2017 - iunie 2018. Dumitraşcu anunţă că a cerut Ministerului Justiţiei să facă verificări în acest caz şi că a sesizat DNA, scrie News.ro.

"Directorul Marian Dobrica i-a aprobat ilegal 10 permisiuni de ieşire din penitenciar într-un singur an. Astăzi am cerut Ministrului Justiţiei să dispună verificarea modului în care au fost acordate, în perioadă iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar pentru deţinutul Cristian Borcea şi am sesizat Direcţia Naţională Anticouptie în legătură cu posibile infracţiuni de abuz, fals şi corupţie în legătură cu favorizarea acestui deţinut-vip", anunţă Dumitraşcu.



El susţine că directorul general Marian Dobrica i-a aprobat deţinutului Cristian Borcea nu mai puţin de 10 recompense cu permisiunea de ieşire din penitenciar, în perioadele: 18.06 – 21.06.2017, 06.07 – 11.07.2017, 02.08 – 08.08.2017, 14.09 – 19.09.2017, 01.11 – 06.11.2017, 23.12 – 28.12.2017, 11.02 – 17.02.2018, 07.04 – 14.04.2018, 03.05 – 10.05.2018, 21.06 – 26.06.2018, cu încălcarea prevederilor legale în materie, întrucât "pentru ca aceste recompense să poată să fie acordate, ar fi fost necesare cel puţin 800 de credite conform Deciziei 433/2016, în sistemul penitenciar acest lucru fiind practic imposibil, în medie deţinuţii care se implică în activităţi sau care lucrează realizând 60 – 80 de credite într-un an, în funcţie de programul individual de educaţie şi intervenţie psiho-socială".



Sorin Dumitraşcu afirmă că, pentru a obţine aceste credite, Cristian Borcea ar fi trebuit să finalizeze 20 de cursuri de calificare sau 10 semestre la nivel universitar. Participarea la 20 – 60 de programe recreative şi de asistenţă psiho-socială i-ar fi adus de asemenea aceste credite. 800 de credite ar mai fi putut aduce 40 de luni de muncă la un câştig mediu de 5 zile/lună, pentru fiecare dintre aceste zile-câştig acordându-se câte 4 credite conform Deciziei 433/2016.



"Sigur, în realitate, deţinutul a beneficiat de o combinaţie de credite din activităţii recreaţionale, educative şi muncă, deşi are un istoric de afecţiuni medicale pentru care a şi fost transportat pentru investigaţii la spitale din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi chiar a fost cazat în spitale penitenciar, ceea ce nu-l recomanda pentru un astfel de efort intelectual şi fizic. În altă ordine de idei, însuşi faptul că în această perioadă de 1 an deţinutul-vip a beneficiat de 54 de zile de permisie, practic o reducere cu 1/6 a timpului de detenţie, face extrem de greu de crezut că, cel pe care-l descoperim a fi probabil cel mai performant deţinut din sistemul penitenciar, să poată să obţină acest număr de credite în mod real", relatează Dumitraşcu.



El spune că este totuşi posibil ca, scriptic, creditele să fie consemnate, "fiind de aşteptat că directorul Marian Dobrica să încerce să acopere şi să premediteze acordarea acestor favoruri pentru deţinutul-vip Cristian Borcea, situaţie ce aminteşte de episodul favorizării ‘scriitorilor’ din penitenciare când ministrul Tudorel Toader a refuzat să dispună măsuri în legătură cu rapoarte de control care au identificat favorizarea unor deţinuţi-vip".



"Cu precizarea că directorul Marian Dobrica beneficiază la acest moment de o împuternicire ilegala, motiv pentru care am şi sesizat instanţele competenţe (Tribunalul Bucureşti – dosar 28141/3/2018), cerem ministrului Justiţiei să dispună măsuri urgente pentru stoparea unor astfel de situaţii pe viitor, urmând că procurorii anticorupţie să stabilească şi cum anume a fost ‘motivat’ comisarul şef Marian Dobrica să aprobe, într-un singur an, aceste 10 permisiuni de ieşire din penitenciar pentru deţinutul-vip Cristian Borcea", afirmă Dumitraşcu în finalul postării sale de pe pe site-ul FSANP.



Cristian Borcea a fost încarcerat la Penitenciarul Jilava după ce a fost condamnat definitiv, în anul 2014, de Curtea de Apel Bucureşti, la şase ani şi patru luni de închisoare cu executare în dosarul "Transferurilor de jucători".

Etichete:

,

,

,