Live TV

Adăpost de câini, închis după apariţia unor imagini cu maltratarea şi eutanasierea animalelor: „Să nu se mai repete. Niciodată”

Data actualizării: Data publicării:
caini la adapost
Foto: Captură Digi24

Activitatea adăpostului privat de câini din localitatea Suraia a fost suspendată de autorităţi, după apariţia în spaţiul public a unor imagini care surprind modul în care au fost trataţi şi eutanasiaţi câinii, a informat, miercuri, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea.

„Activitatea adăpostului privat de la Suraia a fost suspendată, în primul rând, pentru modul în care au fost maltrataţi câinii şi eutanasiaţi. Aseară (marţi - n.r.), începând cu ora 20:00, am văzut pentru prima dată imaginile. Nu a ştiut nimeni ce se petrece acolo cu adevărat. Noi (DSVSA - n.r.) nu avem obligaţia de a fi prezenţi la capturarea sau eutanasierea câinilor. Afirmaţiile care spun că noi am ştiut ce se petrece acolo sunt total nefondate şi neadevărate. Nimeni nu ar permite aşa ceva, mai ales DSVSA", a declarat, pentru Agerpres, Mihai Cristinel, director executiv în cadrul DSVSA Vrancea.

El a precizat că au fost sesizate instituţiile competente pentru continuarea verificărilor şi aplicarea măsurilor legale.

„Am făcut plângere la Colegiul Medicilor Veterinari Vrancea, care poate ridica atestatul de liberă practică. Poliţia, la rândul său, anchetează faptele de natură penală. Câinii care se aflau în adăpost la momentul controlului vor fi sterilizaţi şi daţi spre adopţie. Avem deja solicitări în acest sens. S-a încheiat cu activitatea de eutanasiere în acel adăpost. Vom colabora în continuare cu instituţiile statului şi sper ca astfel de cazuri să nu se mai repete. Niciodată!”, a subliniat directorul.

Potrivit autorităţilor, la momentul controlului, în adăpostul privat se aflau circa 205 animale.

Măsura suspendării activităţii a fost dispusă de DSVSA Vrancea, împreună cu Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi reprezentanţi ai Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Vrancea.

Marţi, pe reţelele de socializare ale unui ONG care are ca obiect de activitate protecţia animalelor au fost publicate imagini care ar fi fost surprinse în adăpostul privat de la Suraia, unde un câine era maltratat şi mai apoi eutanasiat. Adăpostul ar fi fost gestionat de un medic veterinar.

Ancheta este în desfăşurare.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
2
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Călin Georgescu.
4
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Digi Sport
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
RAW ACCIDENT MINORI 030226_00192
Accident grav provocat de un minor: a furat mașina bunicului și s-a izbit de un cap de pod. În autoturism mai erau doi adolescenți
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică după-amiază
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Cutremur în România, vineri seara
seismograf
Cutremur în România, luni dimineața
Silhouette of an Iranian military unmanned aerial vehicle at sunset
O dronă rusească a fost găsită sâmbătă, de localnici, în Vrancea. Armata și SRI fac verificări: nu e clar când a căzut
Recomandările redacţiei
radu oprea
Reorganizarea promisă la Guvern stagnează. Secretarul general, acuzat...
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald...
radu miruta si mihail fedorov
Radu Miruţă s-a întâlnit cu ministrul ucrainean al Apărării...
Donald Trump
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri...
Ultimele știri
Românii vor putea apela 112 și video. Noul sistem, implementat în premieră în Europa, permite localizarea precisă
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
Când va decide Justiția franceză soarta Marinei Le Pen, în scandalul angajărilor fictive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Ticăie ceasul în Orientul Mijlociu, mai mult ca oricând! Cât de aproape suntem de marele război dintre SUA și...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii...
Adevărul
Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
Pro FM
14 ani de la moartea lui Whitney Houston. Cu 30 de minute înainte să fie găsită fără viață vorbise la telefon...
Film Now
Ethan Hawke, dezvăluiri despre rivalitatea cu Billy Crudup: „Mi-aș dori să pot să mă întorc în timp și să...
Adevarul
Momentele în care omenirea a fost la un pas de al Treilea Război Mondial
Newsweek
Un avocat a găsit soluția. Ce trebuie să facă pensionarii pentru a primi indexarea pensiilor cu 600 de lei?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Reacția dură a lui Sean Connery când i s-a propus rolul Hannibal Lecter din "Tăcerea mieilor". Morgan Freeman...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online