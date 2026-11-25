Pentru multe femei care trec prin violență domestică, decizia de a pleca din relația abuzivă nu este suficientă. Lipsa unei locuințe, dependența financiară de agresor și absența unor servicii specializate le pot împiedica să ajungă într-un loc sigur. În unele localități, victimele nu au unde să fie redirecționate, chiar dacă solicită ajutorul organizațiilor care lucrează în acest domeniu.

Cristina Praz, expertă în egalitate de gen la Centrul FILIA, spune la Interviurile Digi24.ro că una dintre cele mai mari probleme identificate în discuțiile cu victimele este lipsa sprijinului economic și emoțional.

„De multe ori vorbim despre femei care au un copil, care poate au venituri mici și nu au un adăpost în care să meargă. Această problemă a locuinței și a adăposturilor pentru victimele violenței domestice este una foarte mare și, mai ales atunci când vorbim de orașe mai mici sau de sate, este cu atât mai greu să aibă parte de sprijin.”

Potrivit expertei, organizația primește apeluri de la femei din diferite zone ale țării care vor să iasă din relațiile abuzive, dar nu au unde să se mute.

„Pe hârtie avem adăposturi, dar, din păcate, de multe ori ele există doar pe hârtie sau există în marile orașe și sunt cu locuri limitate și pe perioade destul de scurte de timp”, spune aceasta pentru digi24.ro.

Serviciile pentru victime sunt subfinanțate

Problema nu se rezumă la lipsa locurilor de cazare. Victimele au nevoie și de consiliere psihologică, asistență juridică și sprijin pentru a-și putea reconstrui viața după ieșirea dintr-o relație abuzivă. Cristina Praz atrage atenția că serviciile existente sunt insuficient finanțate, iar angajații care lucrează cu victimele au adesea prea multe cazuri în responsabilitate.

„Vorbim despre o sub-bugetare masivă a serviciilor pentru victimele violenței domestice, fie că vorbim de aceste adăposturi, fie că vorbim de consiliere juridică sau psihologică. Sunt servicii foarte prost finanțate”, spune aceasta.

În plus, accesul la sprijin diferă foarte mult de la o localitate la alta. O femeie poate beneficia de servicii specializate într-un oraș, în timp ce alta, aflată într-o comunitate mică, nu are la cine să apeleze.

„Nu ar trebui să depindă de norocul unei femei, de zona în care se află. Ar trebui ca aceste servicii să fie uniforme la nivel național, să fie pregătite pentru a ști cum să reacționeze, să existe adăposturi, indiferent dacă ești din București sau dintr-un sat îndepărtat”, spune Cristina Praz.

Ce măsuri de prevenție întârzie

O altă problemă semnalată de expertă este lipsa educației pentru egalitate de gen și relații non-violente în școli. Deși măsura este prevăzută în legislația privind prevenirea femicidului, nu există încă un răspuns instituțional concret din partea Ministerului Educației, susține aceasta.

În același timp, întârzie implementarea instrumentului de evaluare a riscului de femicid, care ar trebui folosit de polițiști, judecători și alți reprezentanți ai instituțiilor pentru a identifica situațiile în care o victimă se află în pericol major. Instrumentul ar trebui să ia în calcul factori precum amenințările repetate, urmărirea victimei de către fostul partener și existența copiilor împreună, astfel încât autoritățile să poată interveni suplimentar pentru protejarea femeii.

„Acest instrument este un fel de chestionar care urmărește mai mulți factori, care pot indica cât de mare este riscul ca o femeie care a trecut printr-o situație de violență domestică să fie ucisă de fostul partener.”

Pentru Cristina Praz, recunoașterea femicidului în legislație este importantă, însă schimbările legislative trebuie urmate de măsuri concrete, finanțare și servicii accesibile în toate comunitățile.

Victimele violenței domestice au la dispoziție telefonul verde dedicat acestor persoane, unde pot cere ajutorul: 0800 500 333.