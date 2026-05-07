Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”

Data publicării:
Mircea Abrudean
Președintele Senatului, Mircea Abrudean. Foto: Facebook/ Mircea Abrudean

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de ţară acum, nu este negociabil şi este transpartinic, iar Parlamentul joacă rolul de promotor al obiectivului de aderare, la nivelul opiniei publice din România, inclusiv prin înfiinţarea Comisiei parlamentare comune pentru Aderarea la OCDE. 

„Aderarea României la OCDE este cel mai important obiectiv de ţară acum, nu este negociabil şi este transpartinic. La Reuniunea semestrială de primăvară a Reţelei Internaţionale pentru Educaţie Financiară a OCDE, organizată de Banca Naţională a României, am vorbit despre rolul Parlamentului României în procesul de aderare la Organizaţie, esenţial, tocmai din perspectiva acestei armonizări legislative şi a adoptării modificărilor necesare pentru alinierea la standardele OCDE”, afirmă Mircea Abrudean într-o postare pe Facebook. 

Abrudean subliniază că, în acelaşi timp, Parlamentul joacă rolul de promotor al obiectivului de aderare, la nivelul opiniei publice din România, inclusiv prin înfiinţarea Comisiei parlamentare comune pentru Aderarea la OCDE.

„Pentru investitori, un cadru legislativ armonizat cu standardele europene - transparent şi previzibil - oferă încrederea de care au nevoie atunci când îşi analizează planurile de dezvoltare. Iar acest lucru aduce nu doar capital, ci şi tehnologie şi inovaţie - elemente esenţiale pentru o creştere economică sustenabilă”, arată Mircea Abrudean. 

Editor : A.M.G.

