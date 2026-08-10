Trecerea de la leu la euro a ajuns din nou subiect de discuție în spațiul public, după ce președintele Nicușor Dan a invocat existenţa unui acord de principiu al partidelor ca România să revină la o asumare concretă a obiectivului aderării la această monedă. Mulți români consideră că, dacă vor avea euro și nu lei în portofele, vor putea să cumpere mai multe lucruri.

„Majoritatea populației s-a adaptat deja, să spunem așa, cu RON-ul. Se va adapta și cu euro”/ „Mi-aș fi dorit să trecem și la euro. Așa salariile ar fi peste tot ca și în Uniunea Europeană. Prețurile sunt ca în afară”/ „Nu ar fi rău, pentru că am putea beneficia de dobânzi mult mai bune”/ „Acum nu ar trebui. Sunt alte treburi mai importante de făcut, de rezolvat. Nu avem nici Guvern” / „Dacă așa-i toată Europa, așa trebuie să mergem și noi, nu?”/ „Nu e o idee bună”/ „Trebuia de mult, dar eu știu care au fost treburile de n-am trecut până acum la euro?”.

„Trebuie să trecem la euro, că leii ăștia sunt mărunței. Copiii când vin de afară tot cu euro”/ „Euro n-are nicio valoare. Vă duceți cu 100 de lei la magazin, veniți cu o jumătate de pungă”.

Cel mai aprig critic al planului de aderare a României la zona euro este Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale cercetat penal pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale. Totuși, acesta a menționat în declarațiile de avere economii în euro.

El a transmis pe Facebook că „să anunți trecerea României la euro fără o dezbatere națională reală și fără ca poporul român să-și fi exprimat limpede voința nu este reformă”. „O asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului”, a susținut acesta.

De cealaltă parte, după reconfirmarea ratingului de ţară de către agenția Fitch, preşedintele Nicuşor Dan a vorbit și despre un acord politic pentru trecerea la zona Euro și a explicat că viitorul guvern va întocmi alături de BNR foaia de parcurs în acest sens.

În aceeași ordine de idei, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare a afirmat că adoptarea monedei unice „înseamnă și întărirea competitivității economiei românești”.

„Trebuie să fim ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiție, să stabilim o dată certă pentru această aderare și să o monitorizăm din șase în șase luni. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești”, a spus el.

Citește și:

Săptămână crucială pentru banii din PNRR: România riscă să piardă peste 750 de milioane de euro. Ce urmează

Alexandru Nazare avertizează că „riscurile rămân ridicate” după rapoartele Fitch și Moody’s: „Nu a fost o perioadă simplă”

Editor : A.M.G.