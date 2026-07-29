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Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware

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Foto: GettyImages
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Administraţia Naţională a Penitenciarelor a anunţat că, în cursul zilei de miercuri, a fost vizată de un atac cibernetic de tip ransomware asupra mai multor staţii de lucru şi servere.

Potrivit unui anunţ postat pe site-ul instituţiei, echipa IT a ANP a contactat imediat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care a intervenit cu celeritate pentru limitarea impactului acestui atac, fiind izolate fizic toate echipamentele.

„În acest moment, specialiştii IT ai ANP şi DNSC lucrează pentru remedierea problemei, dar şi pentru investigarea atacului, în acest sens urmând a fi depusă, în cursul zilei, şi o plângere la DIICOT. Ca măsuri de precauţie, unele dintre serviciile ANP precum IMS Web, Infokiosk, telefonia pentru persoanele private de libertate, portal programare vizite, conexiunile VPN între locaţii şi site-ul www.anp.gov.ro sunt oprite pentru moment. În vederea menţinerii legăturii persoanelor private de libertate cu familiile şi aparţinătorii acestora vor fi identificate alternative în cel mai scurt timp posibil”, se precizează în anunţ.

Cu privire la prezentarea persoanelor custodiate la instanţele de judecată, pentru ziua de miercuri „vor fi respectate termenele stabilite anterior, urmând ca în zilele următoare să se realizeze în sistem videoconferinţă, cu anunţarea prealabilă a instanţelor de judecată”.

„În ceea ce priveşte transferul persoanelor private de libertate la unităţile penitenciare, momentan cursele sunt stopate, situaţiile excepţionale fiind organizate şi realizate punctual, dacă situaţia va impune”, se mai arată în anunţul postat pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Editor : Sebastian Eduard

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