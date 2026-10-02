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Administrația Prezidențială demontează un fake privind poza lui Nicușor Dan cu Donald Trump. Ce imagini false circulă pe internet

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Nicușor Dan. Donald Trump.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu / Donald Trump. Foto: Profimedia
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Administraţia Prezidenţială reclamă „un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic” al fotografiilor realizate cu ocazia recepţiei tradiţionale oferite în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. În mediul online s-a propagat informaţia că președintele Nicușor Dan s-ar fi fotografiat cu macheta liderului american, întrucât cadrul fotografiilor postate de mai mulţi lideri este aproape identic.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenţei Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepţia tradiţională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii şi să genereze neîncredere în autorităţi şi în veridicitatea comunicărilor publice”, a transmis Administrația Prezidențială pe Facebook.

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Conform instituţiei, cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate şi eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanţele ţărilor participante.

O postare publicată pe Facebook susţine că preşedintele american Donald Trump nu a fost, de fapt, alături de preşedintele Nicuşor Dan şi de partenera acestuia, Mirabela Grădinaru, în fotografia de la New York, fiind vorba despre o machetă.

poza fake nicusor - trump
Foto: Facebook/ Cristian Pătroescu

Postarea distribuie şi fotografia postată pe Facebook de către premierul din Kosovo, Albin Kurti, cadrul fiind asemănător.

Vineri, președintele Nicușor Dan a publicat o fotografie de la New York, în care apare alături de Donald Trump și de partenera sa Mirabela Grădinaru. În mesajul transmis după întâlnire, șeful statului a subliniat importanța Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și angajamentul României pentru consolidarea apărării și securității.

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Editor : A.M.G.

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