Administrația Trump a anunțat cine va reprezenta SUA la Summitul B9 de la București

Thomas G. DiNanno, sub-secretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională la Departamentul de Stat al SUA.

Administrația Trump și-a desemnat reprezentantul la Summitul B9 de la București. Este vorba despre Thomas G. DiNanno, sub-secretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională la Departamentul de Stat al SUA.

Pe 13 mai, DiNanno va fi la București ca reprezentant al președintelui american Donald Trump la Summitul B9.

Președintele Nicușor Dan și omologul său polonez Karol Nawrocki vor coprezida, pe 13 mai, la Palatul Cotroceni, Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, a anunțat vineri Administrația Prezidențială.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia.

La summitul care va avea loc la București au fost invitați secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei. Președintele SUA, Donald Trump, a fost invitat la reuniunea B9, însă, într-o scrisoare diplomatică în care mulțumește României pentru sprijin, liderul american a transmis că nu va veni la București. Acum, l-a desemnat pe DiNanno să participe la reuniune.

Summit-ul B9 are loc într-un context politic complicat, după ce Guvernul Bolojan a căzut prin moțiune de cenzură. Reuniunea mai întârzie planurile de a obține un guvern în România pentru că sursele Digi24 spun că președintele și-ar dori ca mâine să încheie prima rundă a discuțiilor informale cu liderii partidelor din fosta coaliție, în așa fel încât până pe 13 mai să se concentreze pe acest summit.

