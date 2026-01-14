Adolescent amendat după ce a anunțat la 112 o presupusă crimă. Ce amendă a primit și tatăl, care „nu a supravegheat minorul”

Un adolescent de 15 ani a fost amendat de poliţiştii din Covasna pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, după ce s-a stabilit că el a alertat autorităţile privind un presupus omor petrecut în localitatea Ghelinţa. Totodată, tatăl băiatului a fost amendat pentru că nu l-a supravegheat.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a informat, miercuri, că dispeceratul instituţiei a fost sesizat, marţi seara, printr-un apel la 112, cu privire la un presupus incident grav, în localitatea Ghelinţa, unde pe fondul unui conflict spontan generat de consumul de alcool, o persoană ar fi fost înjunghiată în zona inimii şi nu ar mai prezenta semne vitale.

„Apelul a fost unul deosebit de alarmant, cel de la telefon precizând, înainte de întreruperea convorbirii, că este vorba despre «o urgenţă majoră, moarte de om». Ulterior, persoana care a efectuat apelul nu a mai putut fi contactată, telefonul fiind închis. Pentru gestionarea situaţiei, poliţiştii au declanşat imediat procedurile specifice cazurilor de violenţă extremă, fiind alocate resurse importante de timp, personal şi logistică. Activităţile au fost desfăşurate neîntrerupt, de la momentul sesizării şi până în cursul zilei următoare, 14 ianuarie 2026, în jurul orei 11:00, implicând verificarea mai multor entităţi private, instituţii publice, zone de interes şi a 10 persoane din 4 localităţi”, a arătat sursa citată de News.ro.

În urma acestor demersuri, poliţiştii au identificat apelantul, stabilindu-se că este vorba despre un adolescent de 15 ani, care a recunoscut că a efectuat apelul fals.

El a fost sancţionat contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului de urgenţă 112, conform prevederilor legale, iar tatăl acestuia a fost sancţionat contravenţional, la rândul său, pentru nesupravegherea minorului.

