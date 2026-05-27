Video Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. Căutări de amploare cu scafandri și un elicopter SMURD

Un adolescent de 15 ani este căutat de forțe impresionante pe Dunăre, după ce a dispărut în apă în timp ce se afla la scăldat alături de mai mulți prieteni. La fața locului au fost mobilizate echipaje numeroase, scafandri și un elicopter SMURD.

Potrivit primelor informații, IPJ Dolj a fost sesizat că un băiat de 15 ani a mers la scăldat împreună cu mai mulți prieteni, iar la un moment dat aceștia nu l-au mai văzut.

La locul intervenției au fost trimise forțe impresionante pentru căutarea minorului. Participă scafandri, echipaje din cadrul IPJ Dolj, polițiști de frontieră cu ambarcațiuni, și un elicopter SMURD care survolează zona în încercarea de a-l găsi pe adolescent. 

Familia copilului a fost anunțată și se află acum la locul intervenției.

Până în acest moment nu există niciun indiciu despre locul în care s-ar afla adolescentul, iar căutările continuă.

