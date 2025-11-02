Un meteorolog de la stația meteo Vârful Omu a devenit erou după ce a găsit un adolescent rănit grav, care căzuse pe un versant al Văii Gaura. Tânărul plecase singur pe munte, fără echipament, și era căutat de ore întregi de echipele Salvamont.

Tânărul, aflat în drumeție cu familia pe traseul Peștera, Vârful Omu, a dispărut după ce s-a desprins de grup și a continuat singur urcarea. Părinții, îngrijorați că nu s-a mai întors, au sunat la 112.

Un apel de la Salvamont a ajuns și la stația meteo de la Omu, unde Mugur Gavrilă, meteorolog de serviciu, a decis să plece în căutarea băiatului.

„Un apel de la Salvamont ne-a anunțat că un copil s-ar fi pierdut în jurul Vârfului Omu. Atunci am plecat doar așa să mă uit de el, nicidecum nu știam că va dura această acțiune ore întregi”, a povestit el.

După ce a discutat cu părinții adolescentului, Gavrilă și-a dat seama că tânărul nu avea nici echipament adecvat, nici experiență, iar pericolul de a aluneca pe una dintre văile abrupte era uriaș. „Sunt două mari pericole – să alunece spre Valea Cercului sau spre Valea Gaura”, le-a explicat el.

Convins că băiatul ar fi putut cădea pe versantul vestic al Văii Gaura, meteorologul a început coborârea, deși gheața era „foarte, foarte tare, iar zona expusă și periculoasă”. La scurt timp, un elicopter SMURD a survolat zona, dar nu a găsit nimic.

„Atunci a fost o decizie hotărâtoare pentru mine, de a continua să cobor, mai ales că aveam și încă ceva lumină”, a spus Gavrilă.

După mai multe ore, a zărit pe zăpadă „ceva negru, aparte față de peisajul din jur”. „Mi-am luat reper acel punct și am continuat să cobor. La un moment dat am văzut mișcare acolo, mișca dintr-o mână. În momentul acela am fost sigur că el este. M-am grăbit cât am putut de tare, am și alergat”, a relatat el.

Tânărul era căzut cu fața în jos, dar era conștient. „Mi-a spus că-l doare spatele, că nu își simte picioarele”, a mai spus Mugur Gavrilă. Meteorologul a anunțat imediat echipa Salvamont, suspectând o leziune la coloană.

Adolescentul a fost ulterior preluat de salvamontiști și transportat cu elicopterul SMURD la spital.

Datorită intervenției rapide și curajului meteorologului de la Vârful Omu, tânărul a fost găsit în viață după ore întregi petrecute în frig, pe un versant acoperit de gheață.

