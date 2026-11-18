O adolescentă de 17 ani ar fi fost agresată sexual de un bărbat într-un tramvai din București. Fata a început să strige după ajutor, iar mai mulți călători au intervenit pentru a o apăra. Suspectul ar fi devenit violent și ar fi încercat să lovească un bărbat care îi atrăsese atenția să o lase în pace pe adolescentă. Bărbatul de 42 de ani a fost ulterior identificat de polițiști și reținut.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 10:00, într-un tramvai din Capitală. Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul ar fi atins-o pe adolescentă cu mâna în zona genunchilor. Tânăra a opus rezistență, s-a îndepărtat de acesta și a început să strige după ajutor.

Mai mulți călători au intervenit imediat pentru a o proteja pe fată, iar situația a degenerat într-un conflict fizic.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum bărbatul suspectat de agresiune se ridică de pe scaun, își scoate geaca și se îndreaptă agresiv către un alt pasager, care i-ar fi cerut să o lase în pace pe adolescentă.

Între cei aflați în tramvai au loc mai multe îmbrânceli, până când suspectul este scos din mijlocul de transport în comun.

Vatmanul a oprit tramvaiul și a mers să verifice ce se întâmplă, în timp ce ceilalți pasageri încercau să aplaneze conflictul.

Tatăl adolescentei a fost cel care a sesizat autoritățile cu privire la incident.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat și depistat un bărbat de 42 de ani, suspectat de comiterea agresiunii sexuale. Acesta a fost reținut.

Editor : Ș.A.