Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați: „Evoluții semnificative” ale probelor

Procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva celor doi adolescenți români care erau acuzați de violarea unei eleve în Ballymena, acuzații care au declanșat revolte rasiale în Irlanda de Nord, relatează The Guardian.

Vineri, Parchetul Public (PPS) a invocat „evoluții semnificative ale probelor” în decizia sa de a încheia procedurile penale împotriva tinerilor, în vârstă de 14 și 15 ani.

Aceștia fuseseră acuzați că au violat o adolescentă pe 7 iunie în orașul County Antrim, acuzație care a declanșat o campanie violentă împotriva străinilor, în special a imigranților de etnie romă din Europa de Est. Zeci de familii au fugit, iar tulburările similare s-au răspândit și în alte orașe. Un al treilea adolescent suspectat de implicare în presupusul atac ar fi fugit în România.

PPS a declarat într-un comunicat că are datoria de a lua în considerare noile informații sau dovezi care au devenit disponibile: „Am fost recent informați cu privire la evoluții semnificative în ceea ce privește probele din acest caz. Având în vedere aceste noi probe, s-a stabilit că criteriul pentru urmărirea penală nu mai este îndeplinit din punct de vedere probatoriu și, prin urmare, cazul nu ar trebui să continue.”

Procurorii și echipa de anchetă a poliției s-au întâlnit vineri cu reclamanta și familia acesteia pentru a le explica decizia, a declarat PPS.

Tribunalul pentru minori din Belfast a aprobat cererea de retragere a acuzațiilor, deschizând calea pentru eliberarea băieților din centrul de detenție pentru minori, unde erau reținuți din luna iunie. Din cauza vârstei lor, numele lor nu au fost făcute publice. „Este un caz foarte delicat, dar acuzațiile au fost retrase. Cu cât vorbesc mai puțin despre acest caz, cu atât mai bine”, a declarat judecătorul districtual George Conner în fața instanței.

DCI Stephanie Finlay a declarat că orice infracțiune sexuală raportată a fost investigată și a îndemnat victimele să își facă cunoscute cazurile. „Veți fi tratați cu sensibilitate și vi se va oferi sprijinul suplimentar adecvat.”

Finlay a făcut apel la public să nu speculeze cu privire la cazul Ballymena. „Aș dori să reamintesc tuturor să rămână respectuoși în lumina deciziei de astăzi și să se abțină de la speculații, în special pe rețelele sociale”, a spus ea.

Eșecul acuzării a dat o nouă turnură unui caz care a devenit punctul central al protestelor anti-imigranți.

Ballymena, un oraș în mare parte protestant situat la aproximativ 40 km nord de Belfast, are o populație albă de 95%, potrivit recensământului din 2021. Cu toate acestea, afluxul de persoane din Europa de Est, multe dintre ele lucrând în fabrici de procesare a alimentelor, a stârnit nemulțumiri din partea unor locuitori.

Relatările despre presupusul viol din iunie anul trecut s-au răspândit rapid pe rețelele sociale – în instanță s-a afirmat că fata a fost târâtă pe o alee și agresată de trei băieți într-un garaj din zona Clonavon Terrace.

Sute de persoane, multe dintre ele purtând măști sau glugi, au luat în vizor locuințele și afacerile străinilor, într-o serie de trei nopți de distrugeri, incendieri și aruncări cu proiectile, care au terorizat imigranții din Filipine, Bulgaria, Republica Cehă, România și alte țări. „Unde sunt străinii?”, strigau unii.

Unii manifestanți au încercat să concentreze atacurile asupra etnicilor romi, determinând oamenii să pună pe casele lor pancarte cu mesaje precum „Aici locuiesc filipinezi”.

