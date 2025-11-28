Live TV

Adolescenții români acuzați de tentativă de viol în Irlanda de Nord au fost achitați: „Evoluții semnificative” ale probelor

Data publicării:
irlanda de nord
La recensământul din 2021, unul din opt locuitori din Ballymena a declarat că este român. Sursa foto: Profimedia Images

Procurorii au renunțat la acuzațiile împotriva celor doi adolescenți români care erau acuzați de violarea unei eleve în Ballymena, acuzații care au declanșat revolte rasiale în Irlanda de Nord, relatează The Guardian.

Vineri, Parchetul Public (PPS) a invocat „evoluții semnificative ale probelor” în decizia sa de a încheia procedurile penale împotriva tinerilor, în vârstă de 14 și 15 ani.

Aceștia fuseseră acuzați că au violat o adolescentă pe 7 iunie în orașul County Antrim, acuzație care a declanșat o campanie violentă împotriva străinilor, în special a imigranților de etnie romă din Europa de Est. Zeci de familii au fugit, iar tulburările similare s-au răspândit și în alte orașe. Un al treilea adolescent suspectat de implicare în presupusul atac ar fi fugit în România.

PPS a declarat într-un comunicat că are datoria de a lua în considerare noile informații sau dovezi care au devenit disponibile: „Am fost recent informați cu privire la evoluții semnificative în ceea ce privește probele din acest caz. Având în vedere aceste noi probe, s-a stabilit că criteriul pentru urmărirea penală nu mai este îndeplinit din punct de vedere probatoriu și, prin urmare, cazul nu ar trebui să continue.”

Procurorii și echipa de anchetă a poliției s-au întâlnit vineri cu reclamanta și familia acesteia pentru a le explica decizia, a declarat PPS.

Tribunalul pentru minori din Belfast a aprobat cererea de retragere a acuzațiilor, deschizând calea pentru eliberarea băieților din centrul de detenție pentru minori, unde erau reținuți din luna iunie. Din cauza vârstei lor, numele lor nu au fost făcute publice. „Este un caz foarte delicat, dar acuzațiile au fost retrase. Cu cât vorbesc mai puțin despre acest caz, cu atât mai bine”, a declarat judecătorul districtual George Conner în fața instanței.

DCI Stephanie Finlay a declarat că orice infracțiune sexuală raportată a fost investigată și a îndemnat victimele să își facă cunoscute cazurile. „Veți fi tratați cu sensibilitate și vi se va oferi sprijinul suplimentar adecvat.”

Finlay a făcut apel la public să nu speculeze cu privire la cazul Ballymena. „Aș dori să reamintesc tuturor să rămână respectuoși în lumina deciziei de astăzi și să se abțină de la speculații, în special pe rețelele sociale”, a spus ea.

Eșecul acuzării a dat o nouă turnură unui caz care a devenit punctul central al protestelor anti-imigranți.

Ballymena, un oraș în mare parte protestant situat la aproximativ 40 km nord de Belfast, are o populație albă de 95%, potrivit recensământului din 2021. Cu toate acestea, afluxul de persoane din Europa de Est, multe dintre ele lucrând în fabrici de procesare a alimentelor, a stârnit nemulțumiri din partea unor locuitori.

Relatările despre presupusul viol din iunie anul trecut s-au răspândit rapid pe rețelele sociale – în instanță s-a afirmat că fata a fost târâtă pe o alee și agresată de trei băieți într-un garaj din zona Clonavon Terrace.

Sute de persoane, multe dintre ele purtând măști sau glugi, au luat în vizor locuințele și afacerile străinilor, într-o serie de trei nopți de distrugeri, incendieri și aruncări cu proiectile, care au terorizat imigranții din Filipine, Bulgaria, Republica Cehă, România și alte țări. „Unde sunt străinii?”, strigau unii.

Unii manifestanți au încercat să concentreze atacurile asupra etnicilor romi, determinând oamenii să pună pe casele lor pancarte cu mesaje precum „Aici locuiesc filipinezi”.

Citește și:

Cum a devenit Ballymena scânteia revoltelor anti-imigrație din Irlanda de Nord, după ce doi minori români au fost acuzați de viol

„Românii sunt vizaţi în mod special”. Continuă violențele în orașul nord-irlandez Ballymena. Incendieri, case distruse de protestatari

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
diana buzoianu la digi24
1
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
kim jong un 2
2
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă...
Consulate General of Poland in St. Petersburg officially closed
3
Rusia închide ultimul consulat al Poloniei, după ce ucraineni aflați în slujba FSB au...
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
4
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a publicat diploma de...
FED INVITAT ILIE BOLOJAN 21 271125_05872
5
Ilie Bolojan, la Digi24: premierul reacționează după avizul CSM și îi dă replică lui...
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Digi Sport
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
romani retarzi
Imagini virale cu doi români care aleargă pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul spre București
Storm Henk passes through Seaham in County Durham
Furtuna Claudia a adus inundații severe în Marea Britanie. Trafic paralizat și locuințe fără electricitate în Țara Galilor
curturi in centrul londrei
Români în mahalaua din centrul Londrei. Orașul a fost invadat de bande de cerșetori din mai multe colțuri ale lumii
carabinieri
Trei români au fost arestați în Italia pentru că au șantajat un italian care încerca să vândă un hotel
furt oi
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
Recomandările redacţiei
2025-06-23-8331
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile...
Andrii Iermak
„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii...
Ludovic Orban.
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban...
Airbus_A320-214,_Airbus_Industrie_JP7617615
Mii de avioane Airbus din familia A320 necesită o modificare urgentă...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”
Paznic al unui fond de vânătoare, bătut şi ameninţat cu moartea de braconieri
Ministrul Rogobete: România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Saturn a ieșit în sfârșit din retrograd. Patru zodii își încheie odată pentru totdeauna ciclurile karmice
Cancan
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Fanatik.ro
Cine e constructorul care vrea să preia combinatul Liberty Galați. Compania are câteva mii de angajați, iar...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat...
Adevărul
Kasparov, discurs dur la Washington: Ucraina este singura țară care îndeplinește rolul pentru care a fost...
Playtech
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
Digi FM
Cum arată tabloul pe care Irina Columbeanu l-ar fi vândut cu 20.000 de euro. Tânăra spunea că mama ei și Mr...
Digi Sport
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost...
Pro FM
Loredana Groza, într-o rochie scurtă, cu un decolteu adânc. Fanii, extrem de duri: „Pozele nu au nicio...
Film Now
Emoționată. Demi Moore spune povestea dulce a unei poze în care apare cu Bruce Willis și fetele lor: Cred că...
Adevarul
40.000 de pelerini au ajuns la Mănăstirea Prislop. Imagini cu „asaltul” românilor la locul de veci al lui...
Newsweek
35 senatori PSD vor să schimbe legea pensiilor. Ce perioade devin contributive? Ce pensionari iau bani în plus
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mărturisirea lui Hugh Grant l-a șocat pe Justice Smith. „Am întrebat-o pe Rosamund Pike: Crezi că a fost...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...