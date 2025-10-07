Live TV

Video Adolescentul care a trimis mesaje de amenințări cu masacru școlilor ajunge în fața magistraților. El cere să scape de arestul preventiv

photo-collage.png - 2025-09-25T091831.767
Tânărul suspectat că a trimis amenințări cu masacru școlilor și spitalelor, internat la psihiatrie la Spitalul Obregia din Capitală. Foto. Digi24

Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis aproximativ o mie de mailuri de amenințare către mai multe școli și spitale din România ajunge astăzi în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție. Judecătorii vor decide dacă băiatul rămâne în arest preventiv sau dacă măsura va fi înlocuită cu una mai blândă.

Începând cu ora 12:00, adolescentul va fi audiat de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, care urmează să analizeze contestația depusă împotriva măsurii arestului preventiv. Acesta solicită înlocuirea detenției cu o măsură mai ușoară, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar.

Tânărul, în vârstă de 17 ani, este acuzat de procurorii DIICOT că a trimis aproximativ 1.000 de mesaje de amenințare către unități de învățământ și spitale din întreaga țară. Mesajele conțineau referiri la atacuri armate și masacre, iar anchetatorii îl acuză de terorism.

El a fost reținut în momentul în care se pregătea să plece la școală, fiind dus la sediul IGPR pentru audieri. Adolescentul a recunoscut faptele și le-a spus anchetatorilor că a fost ajutat de o fată de 15 ani din Mizil, județul Prahova.

După audieri, tânărul a fost internat într-un spital de psihiatrie din București, unde a fost expertizat și a primit îngrijiri de specialitate. Ulterior, procurorii au dispus reținerea lui pentru 24 de ore, iar apoi judecătorii au emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Adolescentul se află acum în spatele gratiilor, însă cere instanței supreme să îi ridice măsura arestului preventiv.

