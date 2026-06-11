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Video Adrian Năstase, pe lista „privilegiaților” RA-APPS: fundația lui plătește chirie mult sub prețul pieței. Ce spune fostul premier

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Sediul RA-APPS, in Bucuresti,
Sediul RA-APPS, in Bucuresti, 6 martie 2024. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Situația pentru partidele politice 

Chirii modice încasate de stat pentru clădiri situate în zone de top, prin RA-APPS. Fundația condusă de Adrian Năstase își desfășoară activitatea într-una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din centrul Capitalei, pe Șoseaua Kiseleff. Pentru imobilul de sute de metri pătrați, fundația plătește 7.600 de lei pe lună, în condițiile în care valorile de piață din zonă ajung la nivelul miilor de euro. Și partidele politice au sedii în clădiri impunătoare, dar la costuri reduse.

 

Fundația Europeană Titulescu a obținut statutul de utilitate publică în anul 2002, în perioada în care Adrian Năstase era premier. Atunci, fundația a primit de la stat, pentru o perioadă de 24 de ani, o vilă de 729 de metri pătrați de pe Șoseaua Kiseleff.

Vila-monument, care a fost restaurată și reabilitată, are o valoare de piață estimată între 3.500 și 5.500 de euro pe metrul pătrat util. Potrivit datelor de la RA-APPS, Fundația Titulescu plătește lunar în jur de 7.600 de lei, o sumă sub prețul pieței din acea zonă.

Într-o reacție pentru Digi24, Adrian Năstase spune că, după ce fundația a primit statutul de utilitate publică, i-a fost atribuită, conform legii, clădirea Casa Titulescu. El precizează că această clădire a fost anterior casa lui Nicolae Titulescu și a fost alocată de Guvern Fundației Europene Titulescu, odată cu acordarea statutului de utilitate publică.

Acesta adaugă că, în baza acestei decizii, imobilul a fost concesionat fundației pe o perioadă de 49 de ani. Năstase mai arată că ministrul de Externe și președintele Academiei sunt membri de drept în Consiliul FET și că activitatea fundației, încă din 1991, poate fi consultată pe site-ul acesteia. El precizează și faptul că detalii suplimentare pot fi solicitate celor 23 de miniștri de Externe care au făcut parte, de-a lungul timpului, din consiliul fundației.

Situația pentru partidele politice 

Un alt exemplu este Fundația Universitară a Mării Negre – Mircea Malița, fondată chiar de academicianul Mircea Malița și condusă în prezent de Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte al AUR.

Fundația a primit de la stat, în 2021, un imobil de aproximativ 140 de metri pătrați, tot pe Șoseaua Kiseleff, în apropiere de Arcul de Triumf. Fundația plătește în jur de 1.257 de euro pe lună, iar contractul de închiriere mai este valabil până în august 2026.

Tot în clădiri istorice de protocol din zone exclusiviste ale Capitalei își au sediul și partidele politice. Aceleași partide politice care primesc anual subvenții de la stat beneficiază și de tarife preferențiale ale chiriilor pentru sediile pe care le folosesc din administrarea RA-APPS.

Partidul Social Democrat a cumpărat vila de pe Șoseaua Kiseleff, iar acum plătește o chirie de 269 de euro pe lună pentru terenul de jumătate de hectar din centrul Capitalei.

Partidul Național Liberal ocupă cea mai mare suprafață dintre formațiunile politice. În Aleea Modrogan, partidul deține un teren de peste 2 hectare și plătește o chirie de 1.006 euro pe lună, adică aproximativ 0,05 euro/mp.

UDMR ocupă, pe Strada Petőfi Sándor, o construcție de 770 de metri pătrați, pentru care plătește 4.330 de euro pe lună.

USR are sediul pe Șos. Kiseleff, unde ocupă un spațiu de 41 de metri pătrați și plătește 250 de euro pe lună, ceea ce înseamnă aproximativ 6 euro/mp.

 

Editor : C.S.

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