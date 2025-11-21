Live TV

AEP a stabilit regulile pentru cheltuielile candidaților la alegerile de pe 7 decembrie. Publicitatea politică, reglementată mai strict

Data publicării:
TIMISOARA - ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 - VOT - PRIMUL TUR
Soluţionarea cererii alegătorului din străinătate pentru votul la secţia de votare se face de către AEP. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan
Din articol
Reguli mai stricte pentru publicitatea politică

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat în Monitorul Oficial ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Din acest an, candidații, dar și partidele politice trebuie să respecte reguli mai stricte, elaborate de Uniunea Europeană.

Ghidul (poate fi consultat AICI) cuprinde aspecte referitoare la finanţarea campaniei electorale şi la rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, reglementând, în principal, următoarele:

  • termenul şi procedura de înregistrare a mandatarilor financiari, precum şi principalele atribuţii ale acestora;
  • deschiderea conturilor bancare pentru campania electorală, notificarea la Autoritatea Electorală Permanentă, modalitățile de efectuare a încasărilor și plăților prin aceste conturi;
  • contribuțiile partidelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pentru campania electorală, precum şi ale candidaţilor, sursa şi cuantumul maxim ale acestora;
  • condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile electorale, inclusiv limitele maxime ale acestora, tipurile de cheltuieli permise pentru campania electorală şi procentul maxim în care acestea pot fi efectuate raportat la valoarea maximă a contribuțiilor;

Reguli mai stricte pentru publicitatea politică

Uniunea Europeană a stabilit noi reguli pentru publicitatea efectuată de partidele politice, pentru a reduce influența asupra alegătorilor. Regulile se aplică și în țara noastră, inclusiv în campania electorală pentru alegerile din Capitală, dar au fost contestate de marile platforme dar și de unii politicieni pentru că ar îngreuna, de fapt, procesul electoral.

Noul regulament a intrat în vigoare la începutul lunii octombrie, iar toate reclamele politice, ale unor partide sau candidați, trebuie marcate pentru a sublinia clar că au caracter publicitar. Politicienii sau partidele trebuie să publice identitatea sponsorilor care achită campania și sumele virate în acest scop. Totodată, este obligatorie precizarea publicului-ţintă pentru evitarea confuziilor.

De asemenea, legea impune ca platformele să furnizeze informații despre alegerile, referendumul sau procesul legislativ la care este legată reclama, cât costă și detalii despre orice tehnici de direcționare a fondurilor utilizate. 

Campania electorală pentru alegerile locale parţiale începe sâmbătă şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 07.00. În acest context, Autoritatea Electorală Permanentă îi îndeamnă pe competitorii electorali să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente.

Competitorii politici au obligaţia înlăturării, până la data începerii campaniei electorale, a tuturor materialelor de propagandă utilizate până la acel moment care nu respectă regulile permise de legislaţia în vigoare. AEP reaminteşte competitorilor că, în campania electorală, este interzisă folosirea mesajelor sau a sloganurilor discriminatorii, a mesajelor de incitare la ură şi intoleranţă şi a oricăror forme, mijloace, acte şi acţiuni de defăimare şi învrăjbire religioasă sau etnică.

Citește și: Uniunea Europeană introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine monitorizează

Editor : A.G.

