Video Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele de poluare, depășite de până la patru ori. Ce spune Garda de Mediu

Foto: Captură video Digi24

Aerul din mai multe zone din București este toxic după incendiul masiv de marți seara, la un depozit din complexul Dragonul Roșu. Valorile poluării au fost miercuri dimineață de până la patru ori peste limitele admise, iar Garda Națională de Mediu a anunțat că monitorizează situația.

Aerul este toxic în mai multe cartiere din București, după incendiul masiv de noaptea trecută care a afectat o hală de 2.000 metri pătrați. Miercuri dimineața valorile au fost depășite de până la patru ori.

Încă de marți noapte, de la ora 23:00, aerul a început să fie irespirabil. Garda de Mediu a transmis că în jurul orei 05:00 s-au înregistrat valori de patru ori mai mari ale poluării aerului.

Potrivit ultimei actualizări de la ora 10:00, concentrațiile se mențin ridicate în Berceni, Titan și Mihai Vrabu, spre Pod Văcărești.

În total au fost 10 ore de luptă intensă cu această situație de urgență de mare amploare, care a afectat o suprafață de peste 3.800 metri pătrați. 

Foto: https://aerlive.ro/

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, a vorbit în direct la Digi24 despre poluarea aerului din București. 

„Zonele care sunt cele mai afectate în momentul de față, având în vedere direcția de bătaie a vântului, sunt în sudul Capitalei: zona Berceni, unde am înregistrat în această dimineață un vârf de 200µg/m³ ceea ce înseamnă o depășire momentan de patru ori a valorii maxime. Incendiul a fost localizat și deși avem valori ridicate, ele sunt într-o ușoară scădere. Garda Națională de Mediu încă de aseară a fost la eveniment, așteptăm finalizarea părții de intervenție pentru a demara inspecția în funcție de rezultatul prezentat de cei de la ISU. Dacă operatorul în cauză n-a luat toate măsurile de prevenție astfel încât să protejeze ca întreg, mai ales dacă vorbim de depășire, riscă sancțiuni contravenționale”.

Potrivit informaților preliminare neoficiale, incendiul ar fi avut loc la un depozit de jucării. Având în vedere aerul atât de poluat, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu a fost întrebat dacă este posibil ca în incinta acestuia să fi fost stocate și altfel de materiale, cum ar fi diverse substanțe sau preparate chimice periculoase.

„Vorbim de 3.800 metri pătrați, un depozit plin. Se simte un miros puternic de plastic ars. Poate să fie să fie un disconfort, dar pentru a face afirmații fundamentate, așteptăm concluziilor celor de la ISU”, a declarat el.

Acesta a afirmat, de asemenea, că evoluția calității aerului este monitorizată: „Din oră noră facem update-uri și vom informa pas cu pas populația dacă există riscuri pentru sănătatea lor”.

„Probabil că în decursul acestei zile, undeva până la jumătatea zilei, ar trebui ca, dacă incendiul este lichidat, să se limpezească și să devină din nou aerul respirabil”, a mai adăugat el. 

