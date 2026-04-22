Foto Aeronave F-16 românești, dislocate în Lituania, au escortat bombardiere și avioane de luptă ale Rusiei deasupra Mării Baltice
Data actualizării: Data publicării:
Detaşamentul „Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania pentru misiuni NATO de Poliţie Aeriană Întărită, a monitorizat o formaţie de bombardiere Tu-22M3, escortate de aeronave Su-35S, în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice. Echipajele române au escortat aeronavele în afara spaţiului de operaţii.
Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, Detaşamentul „Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania în cadrul misiunii NATO de Poliţie Aeriană Întărită, a executat o misiune de identificare şi monitorizare a unei formaţii de bombardiere Tu-22M3, escortate de aeronave Su-35S, care au evoluat în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice.
„Intervenţia s-a desfăşurat în conformitate cu procedurile aliate, iar echipajele române au asigurat escortarea în condiţii de siguranţă până la ieşirea formaţiei din zona de operaţii”, a precizat sursa citată.
La jumătatea lunii aprilie piloții români au mai avut o misiune asemănătoare, cândau interceptat un avion trimis de Rusia în apropierea spațiului aerian NATO. Aeronava Kremlinului era într-o misiune de spionaj. Aceea a fost prima misiune din luna aprilie a detașamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania.
Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media