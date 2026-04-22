Foto Aeronave F-16 românești, dislocate în Lituania, au escortat bombardiere și avioane de luptă ale Rusiei deasupra Mării Baltice

Foto: Forțele Aeriene Române / Facebook

Detaşamentul Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania pentru misiuni NATO de Poliţie Aeriană Întărită, a monitorizat o formaţie de bombardiere Tu-22M3, escortate de aeronave Su-35S, în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice. Echipajele române au escortat aeronavele în afara spaţiului de operaţii.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, Detaşamentul Carpathian Vipers”, dislocat în Lituania în cadrul misiunii NATO de Poliţie Aeriană Întărită, a executat o misiune de identificare şi monitorizare a unei formaţii de bombardiere Tu-22M3, escortate de aeronave Su-35S, care au evoluat în spaţiul aerian internaţional deasupra Mării Baltice.

„Intervenţia s-a desfăşurat în conformitate cu procedurile aliate, iar echipajele române au asigurat escortarea în condiţii de siguranţă până la ieşirea formaţiei din zona de operaţii”, a precizat sursa citată.

La jumătatea lunii aprilie piloții români au mai avut o misiune asemănătoare, când au interceptat un avion trimis de Rusia în apropierea spațiului aerian NATO. Aeronava Kremlinului era într-o misiune de spionaj. Aceea a fost prima misiune din luna aprilie a detașamentului de aeronave F-16 dislocat în Lituania.

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
Echipamente auto obligatorii. Inquam Photos George Calin
2
Echipamente auto obligatorii în 2026: Amenzi pentru șoferii care circulă cu trusa...
bolojan si grindeanu in parlament
3
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor demisiona joi, iar...
emanoil neagu
4
Reacții dure în PSD după ce un deputat social-democrat de Buzău a participat la ședința...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Surface-to-air missile launching at night from a desert location, illuminating fog, smoke, and dust
Rusia își întărește apărarea antiaeriană în zona Mării Baltice după atacurile ucrainene cu drone 
f-16 romanesc intercepteaza un avion rusesc de spionaj
Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în apropierea spațiului aerian al Lituaniei
hackeri cu steagul rusiei
Lituania afirmă că Rusia își intensifică operațiunile de dezinformare. „Un atac coordonat menit să influențeze opinia publică”
Petrolier rusesc
„O amenințare semnificativă”. Suedia a reținut un petrolier rus care deversa petrol în Marea Baltică
boabe de grau peste steagul ucrainei
Cum au înșelat doi administratori din Oradea firme din Slovacia și Lituania cu aproape un milion de euro
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, după consultările de la Cotroceni: „Calm și vom trece...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD...
ilie bolojan
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultările cu „partidele pro-occidentale” s-au încheiat. Nicușor...
Ultimele știri
Hidroelectrica a obţinut finanţare nerambursabilă de peste 43 milioane lei pentru proiectul de stocare cu baterii la Porţile de Fier II
Kremlinul afirmă că Putin este dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar cu o condiție
Noul guvern al Ungariei promite să desecretizeze arhivele poliţiei secrete din perioada comunistă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Cine a fost marele absent de la cununia Andreei Bălan cu Victor Cornea. ”I-am refuzat invitația”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă...
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Un criminal din Ucraina a încercat să se spânzure în fața instanței. Barbatul a ucis o cunoscută profesoară...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment