Ce ne-ar spune acești câini dacă ar putea vorbi? Ce ar spune despre viața lor în România, despre tot ce-au îndurat pe străzi? În România trăiesc, potrivit estimărilor, aproximativ o jumătate de milion de câini fără stăpân. Emma și Tudor sunt activiști pentru drepturile animalelor și luptă pentru protejarea lor. Ei susțin că unele adăposturi fac profit din fondurile publice, în timp ce neglijează sau chiar ucid câinii de care ar trebui să aibă grijă. Pentru a investiga aceste acuzații grave, o echipă Deutsche Welle a mers în orașul Boldești-Scăeni, unde s-a alăturat activiștilor în căutarea unor dovezi privind cruzimea față de animale.

Au fost torturați, răniți și uciși. Asta suspectează activiștii pentru protecția animalelor că li s-ar fi întâmplat câinilor de aici, din acest adăpost.

„Cât ați încasat? Cu cât sunteți plătiți pentru fiecare câine de care aveți grijă?”, întreabă Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor.

Activiștii au sesizat poliția.

Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor: Câinele acesta e rănit. Are o gaură mare în ureche. Suspectăm că aici au fost uciși și câini.

Sunt implicați foarte mulți bani, dar vom reveni asupra acestui aspect mai târziu.

Îi însoțim pe activiștii pentru drepturile animalelor în lupta lor pentru a opri uciderea în masă a câinilor în România.

Câteva detalii înainte de plecare. Activistul pentru protecția animalelor Tudor Ionescu și medicul veterinar Emma Stratulat au primit informații potrivit cărora câinii sunt uciși sistematic într-un adăpost de animale din apropierea Bucureștiului.

La începutul acestui an, polițiști înarmați au efectuat o percheziție de amploare în adăpost. Au fost ridicate multe probe, iar procurorii desfășoară o anchetă. Și totuși, activiștii au fost informați că în adăpost, câinii sunt în continuare uciși ilegal.

Astăzi, ei intenționează să verifice aceste informații. Pentru că administratorul adăpostului îi cunoaște de ceva timp, prietena lor Claudia se va preface că este interesată să adopte un câine și va profita de ocazie pentru a vedea ce se întâmplă acolo.

Claudia e deja pe drum, într-o altă mașină. De ani buni, Tudor urmărește modul în care acest administrator de adăpost tratează câinii.

„Practici barbare și ilegale, menite să aducă profituri cât mai mari din fondurile publice”

Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor: Cu câțiva ani în urmă, Emilia Herescu a trimis Parlamentului un memoriu în care afirma că animalele fără stăpân reprezintă o plagă pentru societate și trebuie ucise.

Emma Stratulat, veterinar/activistă pentru drepturile animalelor: Practici barbare și ilegale, menite să aducă profituri cât mai mari din fondurile publice.

România este printre țările UE cu cei mai mulți câini fără stăpân, aproximativ jumătate de milion, în principal în zonele rurale. Mulți proprietari contribuie la această problemă, lăsându-și animalele nesterilizate să umble libere. Și totuși, problema ar fi putut fi rezolvată cu mult timp în urmă prin sterilizarea pe scară largă, așa cum se întâmplă în alte țări.

Claudia sună. E înăuntru, dar nu se vede niciun câine mort. Timpul trece. Nu poate rămâne mult timp în adăpost, pentru că ar putea fi deconspirată. În cele din urmă, adoptă un câine și pleacă. Starea animalului e șocantă.

Emma Stratulat, veterinaractivistă pentru drepturile animalelor: Are o afecțiune a pielii pe tot corpul, probabil râie.

Potrivit legii, câinii trebuie să fie sănătoși atunci când sunt dați spre adopție. Starea acestuia este un semnal de alarmă. Activiștii pentru protecția animalelor o confruntă pe administratoarea adăpostului.

Tudor-Tim Ionescu, Animal Welfare Policy Expert: Cât ați încasat? Cu cât sunteți plătiți pentru fiecare câine de care aveți grijă?

Emilia Herescu, administratorul adăpostului de animale: Nu știu cine sunteți.

Tudor-Tim Ionescu: Dar ați ieșit aici să ne vedeți.

Emilia Herescu: Atunci plec.

Însă administratoarea adăpostului îi cunoaște pe amândoi de ani buni. Tudor sună la poliție. Au apărut noi dovezi că pe proprietate au fost ascunse rămășițele unor câini.

Poliția ajunge câteva minute mai târziu.

Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor: Am adoptat un câine - este acolo, în mașină - care e rănit. Are o gaură mare în ureche. Și suspectăm că aici sunt și cadavrele unor câini care au fost uciși.

Poliția percheziționează terenul. Minutele se transformă în ore. Trebuie să așteptăm afară.

„Peste un milion de câini au fost uciși din 2001 și s-au cheltuit aproximativ 873 de milioane de dolari din fonduri publice. Aproape un miliard de dolari”

Dintr-odată, apare o altă mașină.

Este de la Direcția Sanitară Veterinară, autoritatea care reglementează activitatea adăposturilor pentru câini. Poliția i-a chemat și se pare că au găsit ceea ce căutau.

Mai trec câteva ore. Dar cât de amplă este problema?

Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor: Potrivit estimărilor, peste un milion de câini au fost uciși din 2001 și s-au cheltuit aproximativ 873 de milioane de dolari din fonduri publice. Aproape un miliard de dolari!

Așadar, cum e posibil să se câștige atât de mulți bani prin uciderea unui număr atât de mare de câini fără stăpân?

Autoritățile locale sunt obligate prin lege să captureze câinii fără stăpân și de aceea, apelează adesea la adăposturi private de animale. În funcție de contract, administratorii primesc între 200 și 400 de euro pentru fiecare câine preluat - pentru cazare, îngrijire și sterilizare. Multe adăposturi lucrează simultan pentru mai multe primării. Însă unii administratori abia dacă se ocupă de câini sau le găsesc alte familii. În schimb, animalele sunt neglijate sau ucise ilegal. Este mult mai ieftin și permite eliberarea rapidă a locurilor pentru noi contracte profitabile.

Înapoi la adăpostul de animale...

Mircea Chirițescu, inspector veterinar: Sunt câini morți. Vom face un inventar.

Ni s-a spus că trupurile câinilor vor fi examinate, pentru a se stabili dacă animalele au fost ucise sau au murit din cauze naturale.

Cel mai macabru caz a fost descoperit de activiști pentru drepturile animalelor și anchetatori privați în februarie 2026, la adăpostul de animale din Suraia.

A fost același tipar: contracte cu autoritățile, sume mari de bani și aproximativ 15.000 de câini morți.

Imagini cutremurătoare

O cameră ascunsă a surprins imagini cutremurătoare.

Imaginile s-au răspândit în toată țara. Mii de oameni au ieșit în stradă ca să ceară dreptate pentru animale. Activista pentru protecția animalelor Emma Stratulat a fost și ea prezentă.

Emma Stratulat, veterinar/activistă pentru drepturile animalelor: De ani de zile spun că, într-o zi, o să vă arăt ce se întâmplă în spatele acestor ziduri și garduri.

Activiștii documentează câți câini fără stăpân au fost capturați, câte contracte au fost încheiate cu autoritățile locale și câte animale au fost ucise. Datele provin exclusiv de la instituții ale statului.

Adăpostul de animale pe care l-au vizitat Tudor și Emma ar fi primit 2,6 milioane de euro din fonduri publice în ultimii șase ani. Rata mortalității este de 84%.

Cătălina Mocanu, de la Poliție, a confirmat că împotriva administratorului sunt în curs mai multe dosare penale. „...pentru uciderea ilegală și intenționată a animalelor, abuz în serviciu și falsificarea documentelor.”

Administratoarea adăpostului a refuzat solicitarea noastră de a acorda un interviu. Când am sunat-o, ne-a spus că suntem mincinoși, ca toate instituțiile media.

În timp ce ancheta era în desfășurare, așteptam raportul Direcției Sanitare Veterinare cu privire la cadavrele câinilor. În cele din urmă, a venit și răspunsul: oficial, toți au murit „din cauze naturale”. Chiar și câinele adoptat de Claudia era „clinic sănătos”.

Activiștii au dus câinele la o clinică independentă, unde a fost diagnosticat cu coronavirus canin, o infecție parazitară și giardioză. A trebuit să fie plasat imediat în carantină.

Am contactat Colegiul Medicilor Veterinari, instituția care supraveghează activitatea cabinetelor veterinare. Președintele său, Viorel Andronie, ne-a spus că legislația este diferită pentru adăposturile publice și cele private.

Legislația actuală nu permite eutanasierea câinilor fără stăpân în adăposturile private.

Viorel Andronie, președinte Colegiul Medicilor Veterinari: Legislația actuală nu permite eutanasierea câinilor fără stăpân în adăposturile private.

Legislația română prevede pedepse cu închisoarea de până la șapte ani pentru cruzimea față de animale. Așadar, de ce sunt în continuare uciși atât de mulți câini?

Tudor se întâlnește cu Andrei Baciu, deputat din partea Partidului Național Liberal. Acesta a elaborat un proiect de lege care urmărește interzicerea completă a uciderii câinilor sănătoși.

Andrei Baciu, deputat PNL: Există instituții ale statului care închid ochii de ani de zile. Tot ce ar trebui să facem este să aplicăm legea. Dar acolo unde există interese, șantaj și forțe invizibile care acționează, se întâmplă astfel de lucruri.

Însă există și o altă modalitate de a gestiona problema. Aici, la centrul public de adopții din județul Ilfov, Hilde Tudora - o altă aliată a lui Tudor - are grijă de câinii fără stăpân.

Hilde Tudora, administrator centru de adopții: Orice primărie din această țară ar putea face ceea ce facem noi aici. Dar acest lucru nu se întâmplă dintr-un motiv foarte simplu: nu există voință politică.

Tudor-Tim Ionescu, activist pentru drepturile animalelor: O direcție sanitar-veterinară care este în cârdășie cu adăposturile de animale, anumite structuri de poliție pentru protecția animalelor care ar trebui să-și facă mai bine treaba, un Parlament care refuză să adopte legi pentru a îmbunătăți viața acestor animale și chiar procurori și judecători care închid ochii.

Uneori trec ani până când cei vinovați sunt trași la răspundere - dacă se întâmplă vreodată. Atât timp cât cei aflați la putere nu intervin, contribuabilii români vor continua să finanțeze, fără să știe, un sistem care favorizează abuzul asupra animalelor.