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Agent Green acuză „ieftinirea braconajului”: UDMR a depus un proiect de lege care scade dramatic despăgubirea pentru un urs ucis ilegal

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ursoaica cu pui profimedia-0316210582
Foto: Profimedia
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Agent Green acuză, vineri, „ieftinirea braconajului”, după ce un proiect depus la Senat de parlamentari UDMR scade despăgubirea pentru un urs ucis ilegal, peste cotă, de la 40.000 de euro la 500, „cam cât o amendă de circulaţie”. Proiectul prevede şi despăgubiri pentru o persoană ucisă sau rănită de un urs, însă organizaţia susţine că cele două lucruri nu ar trebui să existe în acelaşi proiect: „Una e să despăgubeşti un om rănit, alta e să ieftineşti braconajul”.

„Senatorul Tanczos Barna a depus luni la Senat un proiect prin care despăgubirea pentru un urs ucis ilegal, peste cotă, scade de la 40.000 de euro la 500, adică de 80 de ori mai puţin. Proiectul modifică Legea vânătorii şi e semnat de 22 de parlamentari. E acelaşi senator care a iniţiat legea prin care 969 de urşi pot fi ucişi legal în 2026. Parlamentul a votat-o din nou recent, exact cum era, după ce a respins cererea de reexaminare a preşedintelui. Deci aproape o mie de urşi pot fi împuşcaţi legal, iar unul împuşcat peste cotă ar ajunge să «coste» cam cât o amendă de circulaţie”, au transmis, vineri, reprezentanţii Agent Green, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit acestora, proiectul prevede şi daune morale pentru cei răniţi în atacuri şi pentru familiile celor decedaţi: „Doar că despăgubirile vin după ce s-a întâmplat ceva rău, nu împiedică următorul atac. Cele două n-au ce căuta în acelaşi proiect. Una e să despăgubeşti un om rănit, alta e să ieftineşti braconajul”.

Potrivit organizaţiei, „când le pui la pachet, oricine critică a doua parte pare că e împotriva primei”: „Efectul e simplu. La 40.000 de euro, te gândeşti de două ori înainte să ucizi un urs peste cotă, la 500 de euro, n-ar mai speria pe nimeni. Nicio ţară nu poate împuşca destui urşi cât să acopere lipsa de educaţie şi prevenţie. Dar se pare că poate face braconajul mai ieftin”.

Proiectul la care se face referire B537/2026 a fost depus la Senat în 28 septembrie şi este iniţiat de 22 de deputaţi şi senatori UDMR.

„Prezenta iniţiativă legislativă urmăreşte nu numai diminuarea cuantumului despăgubirii aferente uciderii unui exemplar de urs, de la 40.000 de euro la suma de 500 de euro, ci şi garantarea protecţiei juridice a persoanelor afectate de atacurile exemplarelor de faună sălbatică”, se arată în expunere de motive.

Proiectul prevede că se vor acorda despăgubiri pentru rănirea / decesul unei persoane „care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului”.

Pentru rănirea unei persoane „se vor acorda victimei daune morale în cuantum de minim 50.000 de euro”.

Editor : Liviu Cojan

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