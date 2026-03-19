Agent şef de la Penitenciarul Ploieşti, cercetat pentru luare de mită. Ce ar fi introdus el în unitatea de detenţie

Data publicării:
penitenciar

Un agent şef de la Penitenciarul Ploieşti este cercetat pentru mai multe fapte de luare de mită. Potrivit anchetatorilor, poliţistul de penitenciar a introdus în unitatea de detenţie telefoane mobile, un stick de memorie şi o rezistenţă folosită la încălzire.

Poliţistul, din cadrul Penitenciarului Ploieşti, este anchetat pentru trei infracţiuni de luare de mită, şi două infracţiuni de introducere în mod ilicit de telefoane mobile şi alte mijloace de comunicare la distanţă, cartele SIM, dispozitive de tip GPS, modem de internet, medii de stocare şi alcool.


„S-a reţinut că inculpatul, agent şef de poliţie penitenciară, în cadrul Penitenciarului Ploieşti,în cursul lunii iulie 2024, contra sumei de 300 euro, a introdus în interiorul Penitenciarului Ploieşti un stick de memorie care a ajuns în posesia unui deţinut iar în cursul lunii noiembrie 2024, contra sumei de 400 lei, a pus la dispoziţie o rezistenţă de încălzire aceluiaşi deţinut. De asemenea, în luna aprilie 2025, contra sumei de 2000 lei a introdus în interiorul Penitenciarului Ploieşti alcool care a ajuns în posesia deţinutului”, se arată într-un comunicat dat publicităţii joi Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

În cursul zilei de joi, agentul şef de Poliţie penitenciară a fost plasat sub control judiciar, anchetatorii punând în mişcare acţiunea penală împotriva sa. 

Ancheta în acest caz continuă în vederea lămuririi tututor împrejurărilor în care au fost comise infracţiunile.

