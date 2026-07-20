Agenția Națională de Cadastru spune că bazele de date nu au fost afectate. Când se reiau serviciile

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) anunță că, în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate. În prezent, a început procesul de migrare a aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Conform estimărilor, acest proces va fi finalizat miercuri, 22 iulie, menționează ANCPI într-o informare publicată luni pe Facebook.

După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare.

În funcție de concluziile raportului, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea acestora în funcțiune va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale.

Totodată, instituția atrage atenția că informațiile vehiculate în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă realitatea sau stadiul actual al investigațiilor.

Instituția pune blocarea activității pe seama protocului tehnic în caz de atac cibernetic.

În cazul unui incident de securitate cibernetică obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar, arată ANCPI.

Deși a generat un disconfort temporar prin indisponibilitatea serviciilor, această măsură a fost necesară pentru a asigura protejarea datelor și reluarea activității în condiții de deplină siguranță, explică instituția.

Editor : M.C