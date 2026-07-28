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Agenție românească, din nou între cele mai bune din lume: Five Elements Digital, nominalizată al 6-lea an la Global Search Awards

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Agenția din București este una dintre numai șase finaliste pentru titlul „Best Global Small SEO Agency” în cadrul unei competiții internaționale cu aproape 500 de nominalizări.

Agenția românească five elements digital a fost selectată pentru al șaselea an consecutiv pe lista scurtă a Global Search Awards, una dintre competițiile internaționale importante dedicate industriei de search marketing.

Ediția din 2026 reunește aproape 500 de nominalizări în zeci de categorii, înscrise de agenții, echipe interne și companii de tehnologie din întreaga lume. Competiția este deschisă profesioniștilor din 195 de țări și premiază performanța în SEO, publicitate în motoarele de căutare, content marketing, date și tehnologie.

În categoria Best Global Small SEO Agency, doar șase agenții au ajuns în finală în acest an. Una dintre ele este five elements digital, o companie fondată și dezvoltată la București.

Este a șasea nominalizare consecutivă a agenției în această categorie [1]: șase participări, șase prezențe pe lista scurtă.

O performanță românească repetată timp de șase ani

Pentru o agenție independentă din România, competiția directă cu firme din piețe mult mai mari reprezintă atât o provocare, cât și o validare a expertizei construite local.

„Pentru noi, faptul că am fost selectați o dată a fost o mare bucurie. Să fim aleși șase ani consecutiv arată însă că nu vorbim despre un succes întâmplător, ci despre consistență. Este o validare pentru echipa noastră și pentru ideea că o agenție construită în România poate concura constant cu cele mai bune agenții din lume”, declară Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital.

„Suntem mândri că putem reprezenta România într-o competiție internațională de asemenea nivel, dar suntem în primul rând recunoscători colegilor și clienților noștri. Ei sunt cei care ne oferă încrederea și contextul în care putem face o muncă relevantă.”

Global Search Awards evaluează proiectele și agențiile pe baza unor criterii care includ obiectivele, strategia, dificultatea provocărilor, implementarea, creativitatea și rezultatele obținute. Membrii juriului punctează individual înscrierile, iar proiectele cu cele mai mari scoruri ajung pe lista scurtă. Câștigătorii sunt apoi stabiliți în cadrul unei sesiuni comune de jurizare.

O agenție românească specializată în companii mature și lideri de piață

five elements digital [2]este o agenție de enterprise SEO, market leader SEO și performance marketing, cu sediul în București. Compania lucrează cu organizații mature, lideri de piață, grupuri media, companii industriale și platforme digitale din România, Europa Centrală și de Est – CEE – regiunea DACH și alte piețe internaționale.

Agenția s-a specializat în situațiile în care SEO nu mai reprezintă doar o metodă de atragere a traficului, ci o componentă importantă a strategiei comerciale, editoriale și tehnologice a unei companii.

Pentru liderii de piață, dificultatea nu constă doar în obținerea creșterii, ci și în apărarea unei poziții deja construite.

„Este relativ ușor să prezinți procente spectaculoase atunci când pornești de la o bază foarte mică. Lucrurile devin mult mai dificile atunci când clientul este deja lider, activează într-o piață
matură și fiecare decizie poate afecta milioane de utilizatori sau venituri importante. Aici intervine perspectiva noastră de market leader SEO”, explică Steffen Heringhaus.

Experiență construită în interiorul unei mari companii europene 

Perspectiva five elements digital asupra proiectelor de enterprise SEO este influențată și de experiența fondatorului său.

Înainte de dezvoltarea agenției ca business independent, Steffen Heringhaus a fost Chief Digital Officer al Ringier în România, parte a unuia dintre cele mai importante grupuri multinaționale de publishing din Europa.

Experiența acumulată în interiorul unei organizații mari i-a oferit o înțelegere directă a modului în care sunt luate deciziile în companii mature, a relației dintre strategie și implementare, precum
și a dificultăților întâlnite atunci când procesele digitale trebuie schimbate la scară mare.

Această perspectivă este folosită astăzi pentru a sprijini companii cu obiective ambițioase, care au nevoie nu doar de recomandări, ci și de integrarea SEO în procese comerciale, editoriale și tehnologice complexe.

Steffen Heringhaus este, de asemenea, lector de SEO și optimizare pentru AI la SNSPA – Școala Națională de Studii Politice și Administrative, jurat în cadrul GPeC, cel mai mare eveniment și
concurs de e-commerce din România, și Learning Chair al Entrepreneurs’ Organization România.

Recunoaștere internațională pentru expertiza construită în România

Nominalizarea pentru al șaselea an consecutiv vine într-o perioadă în care industria de search trece printr-o transformare profundă, provocată de dezvoltarea inteligenței artificiale și de schimbarea modului în care utilizatorii caută și consumă informația.

În acest context, agenția și-a extins activitatea de la SEO tradițional către vizibilitate în sisteme AI, analiză strategică, paid media și integrarea search-ului în obiectivele mai largi de
business ale clienților.

„Nu credem că inteligența artificială va elimina nevoia de strategie. Dimpotrivă, va elimina treptat munca mecanică și va face experiența reală, specializarea și înțelegerea businessului și mai
valoroase. Nominalizarea aceasta ne arată că direcția în care am construit agenția rămâne relevantă”, afirmă Steffen Heringhaus.

Câștigătorii Global Search Awards 2026 vor fi anunțați pe 23 septembrie, în cadrul ceremoniei organizate la The Round Room, Mansion House, Dublin.

Despre Five Elements Digital

five elements digital este o agenție românească specializată în enterprise SEO, market leader SEO și performance marketing. Cu sediul în București, agenția lucrează cu lideri de piață, organizații
media, companii industriale, platforme digitale și branduri în creștere din România, CEE, regiunea DACH și alte piețe internaționale.

Website: https://www.fiveelementsdigital.com/

Editor : A.D.V.

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