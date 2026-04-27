Agenție românească în top 8 agenții SEO din Europa: five elements digital, finalistă pentru al șaselea an consecutiv

five elements digital, agenție românească de marketing digital specializată în SEO și strategii de creștere, a fost desemnată finalistă pentru al șaselea an consecutiv la European Search Awards 2026, în categoria Best Small SEO Agency (Sub 25 de angajați), fiind una dintre cele 8 agenții selectate la nivel european.

Nominalizarea vine într-un context competitiv puternic: ediția din acest an a reunit câteva sute de aplicații din întreaga Europă, dintre care au fost selectate aproximativ 140 de companii. Dintre acestea, doar 8 agenții au ajuns în finala categoriei, five elements digital numărându-se din nou printre ele.

Performanța confirmă poziția agenției ca unul dintre cei mai constanți jucători din Europa Centrală și de Est în domeniul SEO, într-o industrie dominată de grupuri internaționale și rețele globale de marketing.

„Pentru noi, această nominalizare nu este doar o recunoaștere punctuală, ci rezultatul unui efort susținut pe termen lung. În ultimii ani, modul în care utilizatorii descoperă informația s-a schimbat semnificativ, odată cu evoluțiile din Google Search și apariția platformelor de tip AI precum ChatGPT sau AI Overviews. Ne-am adaptat constant strategiile pentru a reflecta aceste schimbări și pentru a genera rezultate reale pentru clienți”, a declarat Steffen Heringhaus, fondatorul five elements digital.

European Search Awards este una dintre cele mai importante competiții din marketingul digital european, evaluând anual performanța agențiilor și a campaniilor de SEO și PPC. Prezența repetată în shortlist indică un nivel ridicat de consistență și performanță într-un domeniu în continuă schimbare.

five elements digital lucrează cu companii din industrii competitive precum publishing, e-commerce, financiar, medical și telecom, gestionând proiecte care generează lunar zeci de milioane de vizite organice și contribuie direct la creșterea veniturilor acestora.

În ultimul an, agenția și-a consolidat poziționarea ca jucător premium, concentrându-se pe proiecte complexe și pe integrarea noilor canale de vizibilitate, inclusiv AI-driven discovery și digital PR.

Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în 2026 și va reuni lideri ai industriei digitale din întreaga Europă.

