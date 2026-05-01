În Piața Obor, micii sunt vedeta zilei pentru bucureșteni. Încă de dimineață s-au format cozi lungi, care continuă să se extindă pe măsură ce tot mai mulți oameni vin pentru a se bucura de o porție.

Dacă la orele dimineții se formase deja o coadă consistentă, în prezent rândul la mici s-a extins semnificativ și se întinde inclusiv în zona terasei.

Potrivit reporterului Digi24 de la fața locului, timpul de așteptare ajunge în unele cazuri la aproximativ o oră, iar unii oamenii stau deja de 30–40 de minute.

Sunt persoane care au venit de dimineață pentru că au vrut să evite cozile și să facă cumpărături pentru grătarul pe care îl vor face ceva mai târziu. În schimb, sunt și persoane care stau la coadă pentru a se bucura direct de o porție de mici.

În Piața Obor, un mic costă 6 lei, iar muștarul este oferit gratuit. O chiflă adăugată la porție costă 1 leu în plus.

La terasa din Obor sunt pregătiți peste 10.000 de mici, potrivit organizatorilor.

Editor : C.S.