Iarna începe să se instaleze deja, mai ales la munte, iar șoferii se grăbesc să-și echipeze mașinile cu anvelope de iarnă. Anul acesta, majoritatea vulcanizărilor au crescut prețul față de anul trecut cu aproximativ 10-15%. Cei care vor să-și cumpere anvelope noi trebuie să aibă grijă, însă, la model. Specialiștii avertizează că unele dintre ele nu oferă siguranța așteptată.

Vremea rea i-a determinat pe șoferi să meargă de urgență la vulcanizări, pentru a schimba anvelopele. Cei care au așteptat până acum, sunt nevoiți să stea la rând.

„Odată cu temperaturile scăzute, la vulcanizări se fac cozi. Șoferii vin să-și schimbe cauciucurile de iarnă pentru siguranță”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Venter.

„A venit frigul și, din motive de siguranță, vreau să-mi pun anvelope de iarnă”, spune un șofer.

„Foarte important, exact ca și un bocanc de iarnă”, e de părere un alt conducător auto.

Montajul anvelopelor corespunzătoare sezonului are mai ales rolul prevenirii tragediilor pe șosea.

„Avem anvelopa de iarnă, care 99% din cazuri are rizurile astea. Astea ajută în timpul mersului, pentru aderență la anvelopă. Anvelopa de vară - avem blocuri mult mai mari și canale de apă mult mai mari, pentru a evita acvaplanarea, iar anvelopa all-season este, oarecum, variantă de compromis între cele două. Avem niște indicii anume, cum ar fi acest M + S, care înseamnă 'Mud & Snow', și obligatoriu, după legislația din România, trebuie să aibă acest fulg. Să nu fie o anvelopă de buget - de Asia, de exemplu. Eu recomand să fie, totuși, dacă e de buget, să fie de Europa, indiferent care marcă ar fi ea. Sunt făcute după alte norme față de cele de Asia și atunci, oarecum, producătorii sunt obligați să respecte o anumită strictețe, care e făcută după normele din Europa”, explică Vlad Grama, administrator vulcanizare.

„E siguranța noastră! Ca să zic așa, aleg la mijloc. Să fie și prețul bun, să fie și anvelopele cât de cât bune. În general, mă îndrept către firme cunoscute”, mărturisește un bărbat.

Șoferii care sunt depistați de poliție că nu au anvelope de iarnă în sezonul rece riscă amenzi uriașe. Nici firmele de asigurare nu îi despăgubesc pe cei care folosesc cauciucuri de vară iarna.

„Legislația sancționează cu amendă de până la 4.325 de lei circulația autovehiculelor pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără anvelope corespunzătoare de iarnă, dar și cu reținerea certificatului de înmatriculare și eliberarea unei dovezi înlocuitoare, fără drept de circulație”, transmite Daniel Zontea, purtător de cuvânt IPJ Brașov.

Schimbarea anvelopelor la vulcanizările din Brașov costă între 180 și 450 de lei, în funcție de mașină. Anvelopele de iarnă noi pot costa de la 200 de lei la câteva mii. Pentru cauciucurile uzate trebuie să fiți atenți la limitele de siguranță.

reporter: Bianca Venter

operator: Dan Dascălu

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Editor : Izabela Zaharia