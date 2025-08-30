Live TV

Aglomeraţie la granița cu Bulgaria, din cauza lucrărilor la podul Giurgiu-Ruse. Rute alternative pentru ieșirea din ţară

Data publicării:
WhatsApp Image 2025-06-21 at 11.20.20_cfdbf537
Restricții de circulație pe podul Giurgiu - Ruse. Foto. Digi24.ro

Poliţia anunţă, sâmbătă dimineață, că este aglomeraţie la ieşirea din ţară pe la Gurgiu, din cauza lucrărilor la Podul Prieteniei, şi recomandă turiştilor alegerea unor puncte alternative de ieşire din ţară.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară în condiţii de aglomeraţie pe sensul de ieşire din ţară al DN 5 Giurgiu – Ruse, în judeţul Giurgiu. Cauza este reprezentată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă”, anunță Centrul Infotrafic, citat de News.ro.

Traficul este dirijat prin semaforizare, indicatoare rutiere şi personal de dirijare aflat la faţa locului.

Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, Poliţia recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea rutelor alternative:

  • Judeţul Dolj: Punctul de trecere Calafat;
  • Judeţul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea şi Turnu Măgurele;
  • Judeţul Călăraşi: Punctul de trecere Călăraşi;
  • Judeţul Constanţa: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa şi Dobromir.

