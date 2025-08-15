Live TV

Video Aglomerație pe șoselele spre mare și munte și blocaj pe calea ferată, de Sf. Maria. Cum a arătat începutul minivacanței pe austostrăzi

Data actualizării: Data publicării:
trafic
Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Foto: Digi24

Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere.

Pe sensul spre Pitești al autostrăzii A1, coada de mașini s-a întins pe zeci de kilometri. Iar drumul spre litoral, pe A2, s-a transformat într-o mare parcare.

Iulia Stanciu - jurnalist Digi24: Ne aflăm în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, aici, la malul mării. În hoteluri sunt cazați 140-150.000 de mii de turiști, dar specialiștii din domeniu spun că în realitate ar putea ajunge aici 200.000 de turiști.

Nici cine a luat trenul spre mare nu a avut un drum mai rapid. Din cauza unei avarii la rețeaua de contact, între stațiile Fetești și Cernavodă, circulația pe calea ferată a fost dată peste cap.
Conductorii trenurilor electrice au fost nevoiți să oprească și să aștepte locomotive Diesel. Unele garnituri au acumulat întârzieri de peste 3 ore. În gara din Constanța, oamenii au așteptat ore bune ca circulația să revină la normal.

Traficul a fost intens și pe DN1 între stațiunile de pe Valea Prahovei.

Bianca Venter- jurnalist Digi24: Între Predeal și Bușteni, o distanță de 12 km este parcursă într-o oră și jumătate.

Un alt test al răbdării pentru români va fi drumul de întoarcere spre casă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
Digi Sport
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu...
fulger furtuna
Cod galben de furtuni puternice în șase județe din țară. Ce zone sunt...
Ultimele știri
Fetiţă de 11 ani, accidentată pe Cheile Râmeţului. Intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu
Reacția Chinei după ce țări europene au amenințat că vor impune noi sancțiuni Iranului
Operațiune a Salvamont Maramureş pentru salvarea unui tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
trafic
VIDEO Aglomerație infernală în sudul litoralului: Se circulă bară la bară pe DN39
Zi liberă pe 15 august 2025. Foto Getty Images
Minivacanță pentru angajații din România în luna august. Vor fi trei zile libere consecutive
Foto Profimedia
Ce înseamnă comportamentul agresiv în trafic și ce trebuie să conțină o sesizare online. Precizările Poliției
Postul Adormirii Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Începe postul Adormirii Maicii Domnului 2025: Perioada de postire se prelungește cu o zi. Alimente interzise timp de două săptămâni
barbat catuse arestat
Un șofer din Constanța, arestat după ce a făcut scandal în trafic și a agresat un polițist. Bărbatul se afla sub influența alcoolului
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...