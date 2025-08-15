Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere.

Pe sensul spre Pitești al autostrăzii A1, coada de mașini s-a întins pe zeci de kilometri. Iar drumul spre litoral, pe A2, s-a transformat într-o mare parcare.

Iulia Stanciu - jurnalist Digi24: Ne aflăm în cel mai aglomerat weekend din acest sezon estival, aici, la malul mării. În hoteluri sunt cazați 140-150.000 de mii de turiști, dar specialiștii din domeniu spun că în realitate ar putea ajunge aici 200.000 de turiști.

Nici cine a luat trenul spre mare nu a avut un drum mai rapid. Din cauza unei avarii la rețeaua de contact, între stațiile Fetești și Cernavodă, circulația pe calea ferată a fost dată peste cap.

Conductorii trenurilor electrice au fost nevoiți să oprească și să aștepte locomotive Diesel. Unele garnituri au acumulat întârzieri de peste 3 ore. În gara din Constanța, oamenii au așteptat ore bune ca circulația să revină la normal.

Traficul a fost intens și pe DN1 între stațiunile de pe Valea Prahovei.

Bianca Venter- jurnalist Digi24: Între Predeal și Bușteni, o distanță de 12 km este parcursă într-o oră și jumătate.

Un alt test al răbdării pentru români va fi drumul de întoarcere spre casă.

