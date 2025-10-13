Live TV

Video Agresorul livratorului din Bangladesh, plasat în arest la domiciliu și obligat să facă tratament psihiatric

Costin Tudoran, tanarul care s-a filmat in timp ce agresa un livrator din Bangadesh, este adus sub escorta politiei la Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 2.

Cosmin Tudoran, tânărul din București care a atacat un livrator originar din Bangladesh, va fi arestat la domiciliu, conform deciziei luate de magistrații Judecătoriei Sectorului 2. În plus, bărbatul trebuie să urmeze și tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări.

Anunțul vine la câteva zile după ce bărbatul din București a fost trimis în judecată de către procurori, fiind acuzat de lovire sau alte violenţe şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Procurorii au menționat că, la data de 26.08.2025, în jurul orei 22:30, în timp ce se afla în mun. Bucureşti, Sector 2, „din motive rasiale şi xenofobe, în scopul de a o determina să părăsească teritoriul ţării, inculpatul a exercitat acte de violenţă fizică asupra persoanei vătămate, cetăţean originar din Bangladesh, lovind-o pe aceasta cu pumnul în zona feţei, provocându-i astfel leziuni traumatice care au necesitat pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale”. 

De asemenea, la data de 14.06.2025, în calitate de administrator al unui cont creat pe o platformă de socializare, „inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricţionat vizualizării, în conţinutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mişcării Legionare, precum şi o imagine care îl înfăţişează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceştia se aflau în faţa a două drapele care redau svastica nazistă”. Pe data de 26 august 2025, în jurul orei 22.30, în Municipiul Bucureşti, Cosmin Tudoran (20 de ani) a lovit cu pumnul în faţă un livrator din Bangladesh care aştepta la semafor. În paralel, agresorul, care a filmat incidentul cu telefonul mobil, a acuzat victima, în limba engleză, că „este un invadator” şi i-a cerut „să se întoarcă la el în ţară”. 

Tudoran a fost prins la puțin timp de către un om al legii aflat în timpul liber care a observat incidentul. Inculpatul a spus, ulterior, că nu poate să respire acelaşi aer cu „subumanii ăştia” şi că el a avut mereu „sânge pur”. 

Pe 27 august, Tudoran a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Sectorului 2 sub acuzaţia de „lovire şi alte violenţe”, decizie menţinută pe 5 septembrie de Tribunalul Bucureşti. În timpul cercetărilor pentru săvârşirea acestei infracţiuni, pe baza postărilor din trecut ale lui Tudoran de pe reţelele sociale, procurorul de caz a extins urmărirea penală pe numele său şi pentru „utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste şi xenofobe”.

