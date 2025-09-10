Live TV

Agricultorii români care vor primi despăgubiri din fonduri UE. Ministru: Au fost alocați 11,5 milioane de euro

Foto: Inquam Photos / George Călin

Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol, ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an. Anunțul a fost făcut deministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a precizat că fermierii români vor beneficia de 11,5 milioane de euro. Este a doua cea mai mare alocare din pachetul de ajutor aprobat de UE.

„Încă o veste bună pentru fermierii români! Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an! Am cerut acest sprijin în cadrul Consiliului de miniştri AgriFish încă din iunie, pentru că este datoria noastră să sprijinim fermierii să continue să producă”, a scris ministrul pe Facebook.

„În urma solicitării făcute de România, Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgenţă de 49,8 milioane de euro pentru şase state membre ale Uniunii Europene: Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia şi România. Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane de euro, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare din acest pachet”, a precizat el.

Barbu a mai spus că Ministerul Agriculturii deja lucrează la măsurile şi criteriile de acordare a sprijinului, astfel încât plăţile către fermieri să fie făcute cât mai repede.

