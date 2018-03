Aimee Iacobescu a murit, după o lungă luptă cu cancerul. Actrița a cerut ajutorul UNITER, dar i s-a spus „să mai aștepte câțiva ani”

Actrița Aimee Iacobescu a murit marți, la vârsta de 71 de ani, după o lungă bătălie cu cancerul. Actrița care a interpretat-o pe Domnița Ralu în seria „Haiducii“ a trăit o dramă în ultimii ani, în care a făcut eforturi uriașe pentru a-și plăti tratamentele și a încercat cu disperare să obțină un ajutor financiar de la Uniunea Teatrală din România, însă i s-a spus să mai „aștepte câțiva ani”.

Aimee Iacobescu declara, în 2015, că îndeplinește toate condițiile pentru a beneficia de ajutor dinanciar din partea UNITER și că a avut o conversație dezamăgitoare cu președintele UNITER, Ion Caramitru, care i-ar fi spus că înainte ei pe listă sunt oameni „cu mai multe merite”.

„Îndeplinesc toate condiţiile de acordare. Am în palmares zeci de premii naţionale şi internaţionale, am recomandări serioase de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi de la alte personalităţi marcante, deţin Meritul cultural în grad de comandor. L-am sunat pe preşedintele UNITER, Ion Caramitru, şi mi-a spus că până mi se va acorda această indemnizaţie mai durează ani şi că înaintea mea sunt alţii cu mai multe merite. Mi s-a părut jignitor. Aşa că, până atunci, n-am decât să mor de foame. Şi singura speranţă era la UNITER. Acum nu mai am nicio ieşire“, spunea Aimée Iacobescu, în 2015, pentru Ziarul Ring.

În 2016, Aimee Iacobescu i-a transmis un mesaj video lui Ion Caramitru, căruia îi cerea din nou ajutorul, printre lacrimi: „Domnule Caramitru, vreau să trăiesc. Nu mă puteți acuza de asta. Orice om vrea să trăiască și atunci când este și bolnav, și singur nu știe ce să mai facă, încotro să o ia, la cine să apeleze. Sunt membră UNITER. De ce? Plătesc cotizații. De ce? Tocmai pentru ca aceia care sunt în situații grele să fie ajutați. Și nu e o cotizație mică. Dumneavoastră știți ce înseamnă viața? Nu cred. Nu cred că ați trecut prin momente grele, nu cred că ați făcut în doi ani două operații și că nu vă ajunge pensia să vă cumpărați medicamentele prescrise de doctori. Pentru că atunci ați avea inimă și ați face ceva fără ca eu să fi făcut nimic, numai din ce ați auzit”, spune actrița.