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Ajutor financiar de 50.000 de euro pentru Fâșia Gaza, anunțat de Patriarhia Română și MAE

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Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Fâșia Gaza, după războiul dintre Israel și Hamas. Foto: Profimedia

Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe au anunțat acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro destinat comunității creștine din Fâșia Gaza și altor persoane aflate într-o situație umanitară dificilă. Proiectul, care va fi implementat prin intermediul organizației umanitare Samaritan’s Purse, urmează să asigure alimente, medicamente, apă potabilă și alte bunuri de strictă necesitate pentru aproximativ 600 de beneficiari.

„Patriarhia Română şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunţă acordarea unui sprijin financiar în valoare de 50.000 de euro, destinat atât comunităţii creştine din Fâşia Gaza, precum şi altor persoane şi comunităţi, aflate într-o situaţie umanitară dificilă. Acest proiect de asistenţă umanitară completează acţiunea sistematică a României în sprijinul populaţiei civile din fâşia Gaza”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de MAE.

Proiectul, intitulat „Gaza Christians Aid Package”, se va derula în perioada iunie - decembrie 2026 în oraşul Gaza şi zonele limitrofe. Potrivit MAE, această acţiune umanitară este realizată prin coordonarea directă şi sprijinul logistic al Ambasadei României la Tel Aviv, care a facilitat dialogul şi parteneriatul cu Samaritan’s Purse, o organizaţie umanitară americană care dispune de infrastructură locală, pentru ca ajutorul financiar să fie convertit rapid în asistenţă directă şi distribuit în siguranţă populaţiei civile vulnerabile.

„Suma, pusă la dispoziţie de Patriarhia Română în spiritul solidarităţii creştine şi al responsabilităţii sociale, va fi utilizată pentru asigurarea de alimente, medicamente şi alte bunuri de primă necesitate pentru familiile din regiune aflate în nevoie şi îndeosebi pentru copii. Proiectul de asistenţă umanitară va asigura sprijin direct pentru un număr estimat de 600 de beneficiari, fiind structurat pe patru piloni principali de intervenţie: asistenţă alimentară prin finanţarea pregătirii şi distribuirii a aproximativ 2.400 de mese calde, asistenţă educaţională prin achiziţionarea a 200 de rucsacuri complet echipate cu rechizite şcolare pentru copii, asistenţă medicală prin asigurarea de medicamente esenţiale pentru tratarea bolilor cronice şi kituri de igienă pentru 200 de persoane vulnerabile, precum şi acces la apă potabilă prin achiziţia şi distribuirea a 10 rezervoare mari de apă”, adaugă ministerul, potrivit News.ro.

Implementarea proiectului va respecta cu stricteţe principiile umanitare internaţionale de imparţialitate, non-discriminare, protecţie şi siguranţă a beneficiarilor.

Prin acest demers, se reafirmă angajamentul constant de a contribui la eforturile globale de asistenţă umanitară şi de a proteja comunităţile aflate în situaţii de risc major, menţinând un dialog deschis şi constructiv cu toţi actorii internaţionali implicaţi în stabilizarea regiunii, menţionează MAE.

Editor : M.I.

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