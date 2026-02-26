Live TV

Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Data publicării:
mesaj-ro-alert-dsu
Mesaj RO-ALERT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: DSU

Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Este al doilea mesaj Ro-Alert în ultimele 24 de ore.

Tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul Ro-Alert.

Miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un alt mesaj Ro-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Ministerul Apărării a anunțat că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României și a ridicat două avioane de vânătoare F-16 în aer.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digi Sport
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aparate f-16 in zbor
O dronă a intrat în spațiul aerian al României. MApN a ridicat două avioane F-16 în aer. Localnicii din Tulcea au primit mesaj Ro-Alert
ucraineanca intr-un apartament distrus de dronele rusesti
„Pur și simplu s-a întâmplat să nu mor”. Povestea ucrainencei care a scăpat cu viață după ce o dronă rusească i-a explodat în casă
batog de sturion
Batogul de sturion, recunoscut european. Cum se pregătește preparatul considerat unul de lux: „Are o rețetă aparte”
raed arafat
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu o să trimitem un ton la care nimeni nu se trezește”
mesaj-ro-alert-dsu
Sunetul RO-ALERT a fost schimbat după mesajul pentru ninsori de la 4:20 dimineața. Când va mai fi folosită avertizarea sonoră inițială
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am...
judecatori ccr
Curtea Constituțională a publicat motivarea în cazul proiectului...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
Băsescu intervine în scandalul din coaliție: „Grindeanu dă din gură...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor...
Ultimele știri
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
După aproape 15 ani fără recepție, PMB anunță lucrări la Pasajul Basarab. Când ar putea începe reparațiile
Împăcare „cu lacrimi” între Marcel Ciolacu și primarul Constantin Toma: „E pace la Buzău”/ „Ne-am îmbrăţişat, ne-au dat lacrimile”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii nu mai pot evita realitatea, pe măsură ce primul Mercur retrograd al anului 2026 aduce adevărul...
Cancan
Doliu în presa din România! A murit Anca Pandea
Fanatik.ro
Președintele echipei lui Gabi Matei a rupt tăcerea după scandalul pariurilor: „Sunt curios dacă o să vină la...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Și-a cerut iubita în căsătorie în public, dar ce a urmat peste trei zile i-a șocat pe mulți
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...