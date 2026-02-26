Al doilea mesaj Ro-Alert în Tulcea în ultimele 24 de ore privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian

Persoanele aflate în judeţul Tulcea în zona de graniţă cu Ucraina au primit joi, la ora 17:00, un mesaj Ro-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina. Este al doilea mesaj Ro-Alert în ultimele 24 de ore.

Tulcenii sunt avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile le recomandă să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecţie civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, se specifică în mesajul Ro-Alert.

Miercuri seara, în jurul orei 18:15, tulcenii din zona de graniţă cu Ucraina au primit un alt mesaj Ro-Alert de informare cu privire la riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

Ministerul Apărării a anunțat că o dronă a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian al României și a ridicat două avioane de vânătoare F-16 în aer.

