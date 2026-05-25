Live TV

Al doilea pilot din echipajul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian estonian a fost decorat

Data publicării:
704167660_1481554134009706_6696247118611211843_n
Avion F-16 al Forțelor Aeriene române Foto: Facebook/ MApN

Al doilea pilot român care a făcut parte din echipajul avionului ce a doborât recent o dronă în spaţiul aerian al Estoniei a fost decorat de către ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă. Căpitanul comandor Creţu Vlad Cristian a primit Emblema de emisar pentru pace, clasa I”.

„După decorarea cpt.cdor. Alexandru Costel Pavelescu, care a doborât săptămâna trecută o dronă în spaţiul aerian baltic, ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, a semnat astăzi ordinul de acordare a aceleiaşi distincţii şi pentru cpt.cdor. Creţu Vlad Cristian, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detaşamentului «Carpathian Vipers»” a anunțat, luni, Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Reprezentanţii instituţiei citate au precizat că, în misiunile aeriene, succesul este rezultatul încrederii reciproce, al pregătirii, al disciplinei şi al capacităţii de a acţiona ca o echipă în momente cu miză ridicată.

„Cei doi piloţi români au demonstrat profesionalism, calm şi determinare într-o misiune reală de apărare a spaţiului aerian aliat, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al Forţelor Aeriene Române şi contribuţia României la securitatea Flancului Estic al NATO. Felicitări ambilor pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunea. România poate fi mândră de ei”, au mai transmis oficialii ministerului.

Căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian din Estonia, a fost decorat, vineri, de către conducerea Ministerului Apărării.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât, săptămâna trecută, o dronă în spaţiul aerian estonian.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Detaşamentul Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi asigură Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan
1
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Nicușor Dan
2
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
3
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
vreme, ploaie
4
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat...
Vladimir Putin se uită prin binoclu în timpul unui exercițiu militar în Rusia
5
„Cum am reușit să înving NATO”: Un expert militar spune cum a condus armata Rusiei spre...
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Digi Sport
Ucraineanca Elina Svitolina a ”supraviețuit” la Roland Garros și s-a descătușat la final: ”M-am săturat să joc cu ea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen merge în Lituania pentru discuţii privind criza dronelor
comandor
„Este un sentiment foarte plăcut să vezi cum pleacă o rachetă”. Mărturia pilotului român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat ilegal o funcție. „Nici nu ştie să despartă în silabe ce înseamnă asta”
Aeronave F-16 ale Fortelor Aeriene Române
Pilotul român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia a fost decorat de ministrul Apărării
cnair
Încă un buget respins de Radu Miruță. Ministrul refuză propunerea CNAIR, care vrea să angajeze sute de oameni, deși a pierdut proiecte
Recomandările redacţiei
dragos pislaru (1)
DOCUMENT Guvernul a prezentat legea salarizării unitare în sistemul...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Iranul îl bate pe Trump la „arta negocierii”. Războiul poate aduce...
Andras Demeter
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au...
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Europa fierbe sub un „dom de căldură extrem de anormal şi puternic”...
Ultimele știri
O parapantistă din Austria a scăpat cu viață, după ce a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Imagini cu momentul impactului
„Un contingent special staționat permanent în străinătate”. Capete de porc și păpuși: cum încearcă Rusia să destabilizeze Occidentul
Acțiune cu drone după arderile ilegale de deșeuri din jurul Capitalei: 136 de tone confiscate și amenzi de aproximativ 700.000 de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Fanatik.ro
Îi ia apărarea lui Daniel Pancu după ce l-a făcut „domnul rahat” pe patronul Neluțu Varga! „Îl copiază toți...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Șase jucători de la FCSB, la final de contract! Cine pleacă la finalul sezonului: “Decizia e la Gigi Becali!”
Adevărul
Destinațiile cele mai ieftine din Europa pentru city break, unde îți poți planifica o vacanță accesibilă...
Playtech
Cu ce se ocupă soțul Liei Olguța Vasilescu. Afacerea în care vrea să investească milioane de euro
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a putut abține și ”a luat-o la țintă” pe Diana Șucu
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Dispar 87 de sporuri din sistemul bugetar, printre care cele de „praf” și de „antenă”. Cum funcționează noile...
Newsweek
Categoria de pensionari care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...