Al doilea pilot din echipajul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian estonian a fost decorat

Al doilea pilot român care a făcut parte din echipajul avionului ce a doborât recent o dronă în spaţiul aerian al Estoniei a fost decorat de către ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă. Căpitanul comandor Creţu Vlad Cristian a primit „Emblema de emisar pentru pace, clasa I”.

„După decorarea cpt.cdor. Alexandru Costel Pavelescu, care a doborât săptămâna trecută o dronă în spaţiul aerian baltic, ministrul apărării naţionale, Radu Miruţă, a semnat astăzi ordinul de acordare a aceleiaşi distincţii şi pentru cpt.cdor. Creţu Vlad Cristian, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detaşamentului «Carpathian Vipers»” a anunțat, luni, Ministerul Apărării, potrivit News.ro.

Reprezentanţii instituţiei citate au precizat că, în misiunile aeriene, succesul este rezultatul încrederii reciproce, al pregătirii, al disciplinei şi al capacităţii de a acţiona ca o echipă în momente cu miză ridicată.

„Cei doi piloţi români au demonstrat profesionalism, calm şi determinare într-o misiune reală de apărare a spaţiului aerian aliat, confirmând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al Forţelor Aeriene Române şi contribuţia României la securitatea Flancului Estic al NATO. Felicitări ambilor pentru modul exemplar în care şi-au îndeplinit misiunea. România poate fi mândră de ei”, au mai transmis oficialii ministerului.

Căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru, pilotul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian din Estonia, a fost decorat, vineri, de către conducerea Ministerului Apărării.

O aeronavă F-16 a Forţelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliţie Aeriană Întărită în spaţiul aerian baltic, a doborât, săptămâna trecută, o dronă în spaţiul aerian estonian.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Detaşamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi asigură Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026.

Forţele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrităţii spaţiului aerian al Ţărilor Baltice şi al NATO.

