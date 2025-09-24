Live TV

Exclusiv Al doilea val de amenințări cu masacru în școli. Daniel David: „Procesul educațional trebuie să continue”. Ce le transmite părinților

Daniel David, ministrul Educației.
Daniel David, ministrul Educației. Foto: Inquam Photos / George Călin

După al doilea val de emailuri anonime cu amenințări trimise către școli din mai multe județe, ministrul Educației, Daniel David, a declarat în direct la Digi24 că procesul de învățământ trebuie să continue în mod normal, subliniind că mesajele reprezintă „amenințări foarte grave”, dar atitudinea publică trebuie să fie de „îngrijorare responsabilă, nu de panică”. Oficialul a precizat că Ministerul Educației este în contact permanent cu Ministerul de Interne și cu inspectoratele școlare, iar în jurul unităților vizate a fost suplimentată prezența echipajelor de poliție și jandarmi.

Ministrul Educației a precizat că al doilea mesaj de amenințare a ajuns la unități școlare din mai multe județe și că instituția pe care o conduce este în contact permanent cu autoritățile.

„Din analizele noastre, acest al doilea mesaj a ajuns la unități școlare din aproximativ șapte județe. Mesajul nostru și acțiunile noastre au fost foarte clare. Pe de o parte, suntem în contact strâns cu Ministerul de Interne, ca minister al Educației ne consultăm, ne informăm reciproc, iar în același timp, prin intermediul inspectoratelor, avem legătura cu unitățile care au primit emailul, unități cărora li s-a cerut să facă sesizare la poliția din localitatea unde se află”, a spus Daniel David.

El a subliniat că mesajele primite prin email trebuie tratate cu seriozitate, dar fără a crea panică.

„De asemenea, mesajul nostru pe care l-am dat încă de acum două zile a fost că informațiile trimise prin acest email reprezintă amenințări foarte grave. Este important să avem o atitudine de îngrijorare responsabilă, nu de panică”, a adăugat ministrul.

Pentru siguranța elevilor, școlile au primit instrucțiuni clare.

„Școlile au fost instruite să fie mai vigilente inclusiv prin aplicarea regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie discutat și cu elevii și cu părinții, să facă acest lucru”, a explicat Daniel David.

Ministrul a transmis că nu există motive pentru suspendarea cursurilor și că toate semnalele primite de la autorități indică faptul că procesul educațional trebuie să continue.

„N-am primit nicio sesizare, n-am primit niciun sfat, nicio sugestie de la autoritățile care se ocupă de securitate, de ordine publică să interferăm cumva sau să blocăm procesul educațional. Deci mesajul meu este procesul educațional trebuie să continue, să fie încredințați că și Ministerul Educației își face datoria și că în zonă sunt prezente echipe de poliție și de jandarmi tocmai pentru a preveni aceste amenințări dacă sunt reale. Dar, așa cum ați auzit și cum s-a spus din analize, se pare că aceste amenințări nu sunt reale. Asta nu înseamnă că nu trebuie să păstrăm acel grad de îngrijorare responsabilă. Mesajul este însă să nu mergem în panică”, a declarat ministrul Educației.

El a transmis și un avertisment către cei care cred că se pot ascunde în spatele unor adrese de email.

„Sunt convins că autoritățile își vor face datoria și va fi și un exemplu pentru alții din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca mesaj serios. Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat…”, a avertizat Daniel David.

Ministrul a precizat că autoritățile au suplimentat măsurile de siguranță în jurul școlilor vizate.

„În discuțiile noastre cu Ministerul de Interne ni s-a spus că în zona școlilor care au primit astfel de mesaje, prezența jandarmilor și a poliției va fi crescută”, a mai spus Daniel David.

