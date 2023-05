Al Pacino, în vârstă de 83 de ani, așteaptă al patrulea copil

Starul american al cinematografiei, Al Pacino, va deveni tată pentru a patra oară în acest an, au confirmat reprezentanții săi pentru Fox News.

Actorul din „Nașul” așteaptă primul său copil cu iubita sa Noor Alfallah, în vârstă de 29 de ani. Pacino, care a împlinit 83 de ani în aprilie, are trei copii: o fiică cu fosta sa soție Jan Tarrant și gemeni cu fosta sa soție Beverly D’Angelo.

Noor Alfallah a postat o fotografie cu Pacino pe Instagram în aprilie, în timp ce vizitau o galerie de artă din New York, prima fotografie a cuplului postată pe rețeaua de socializare.

Anterior, Noor Alfallah a avut relații cu Mick Jagger și cu miliardarul Nicholas Berggruen.

Robert De Niro a anunțat și el recent că a devenit tată pentru a şaptea oară. Câștigătorul premiului Oscar, în vârstă de 79 de ani, a făcut această dezvăluire în timp ce discuta cu jurnaliștii de la ET Canada despre paternitate și despre noul său rol în comedia „About My Father”. Atunci când un jurnalist de la ET Canada i-a adresat o întrebare despre cei şase copii ai lui, Robert De Niro l-a corectat imediat: „Şapte, de fapt”.

„Tocmai mi s-a născut un copil”, a declarat actorul, fără să ofere însă detalii despre cel mai nou membru al familiei sale şi nici despre femeia care l-a adus pe lume pe cel de-al şaptelea copil al său.