Live TV

Video Al treilea copil dispărut în Sălaj, găsit alături de un bărbat de 43 de ani. DGASPC va demara o anchetă socială

Data publicării:
raw cautari copil sursa IPJ Salaj 011126 _1_1_00026
Al treilea copil dispărut în Sălaj a fost găsit.
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cel de-al treilea copil dispărut din județul Sălaj, împreună cu frații săi, a fost găsit duminică, 1 noiembrie, în localitatea Turea din județul Cluj, alături de un bărbat de 43 de ani. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările dispariției, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) va demara o anchetă socială. Toți cei trei frați sunt în siguranță, au anunțat autoritățile.

„În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, astăzi, 1 noiembrie, în jurul orei 13:55, cel de-al treilea minor, respectiv Rostaș Ioan, a fost identificat împreună cu un bărbat de 43 de ani, din localitatea Bozna, județ Sălaj, pe raza localității Turea, județul Cluj. Cei doi urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, pentru verificări suplimentare. Astfel, toți cei trei minori plecați voluntar au fost identificați”, a transmis IPJ Cluj.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care au dispărut copiii și pentru a clarifica situația de fapt, urmând să dispună măsurile legale care se impun.

„În prezent, cei trei minori sunt în siguranță, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului fiind sesizată de polițiști în vederea demarării unei anchete sociale”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Sâmbătă după-amiază, ceilalți doi copii, un băiat și o fată, în vârstă de 11 și, respectiv, 12 ani, au fost găsiți în apropierea localității Șardu, din județul Cluj, alături de tatăl lor.

Cei trei frați erau căutați de joi, după ce dispariția lor fusese semnalată autorităților. La operațiune au participat polițiști, jandarmi și voluntari, fiind folosite camere și binocluri cu termoviziune, câini de urmă și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Distanță pentru construcții între vecini. Foto Getty Images
1
La ce distanță de gardul vecinului poți construi o anexă în curte. Când ai nevoie de...
guvernul niculesc in parlament inquam george calin
2
Respinsă de Ilie Bolojan, masa organizată de ANCOM pentru o mie de persoane în Qatar a...
profimedia-1147848686
3
Criză în Polonia: ambasadorii din România și China au demisionat. Președintele se...
G20 Foreign Ministers
4
Serghei Lavrov, deranjat de prezența Poloniei la G20. SUA au depus o moțiune ca Varșovia...
Pedro Sánchez Holds a Meeting in Urda, with Emiliano García Page AND Oscar Puente, to Follow Up Work on The Train Accident in Toledo, Spain - 29 Oct 2026
5
Catastrofa feroviară din Spania schimbă datele războiului politic pe frontul alegerilor...
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Digi Sport
Lovitură! China s-a ținut de cuvânt și și-a pus amenințarea în practică
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac sofer ride sharing
Șofer de ride-sharing, atacat cu un cuțit de un client în București. Suspectul fusese eliberat din închisoare în urmă cu două luni
photo-collage.png - 2026-10-31T122045.463
Doi dintre cei trei frați dispăruți în Sălaj au fost găsiți în Cluj. Autoritățile continuă căutările
masina de politie
O femeie din Cluj a fost înșelată cu 20.000 de euro prin metoda „reprezentanții băncii și ai poliției”. Cum au acționat escrocii
ambulanta
Un copil de 3 ani a rănit cu un cuțit în cap un bebeluș, în Dâmbovița. Victima va fi operată
masina politie
Trei copii de 11, 12 și 13 ani, dispăruți în Sălaj. Zeci de persoane îi caută de peste 24 de ore. A fost emis RO-Alert
Recomandările redacţiei
2026-10-20-2542
Cine conduce, de fapt, Guvernul? Valeriu Stoica: „Luca Niculescu e un...
masina a jandarmeriei
Jandarmeria dezminte informațiile despre un luptător MMA de 18 ani...
umbrela ploaie
Cât de mult se strică vremea în următoarele zile și unde va ninge...
aur sigla inquam george calin
Fost lider PNL, despre „îndiguirea” AUR: „Acolo unde e posibil...
Ultimele știri
VIDEO O mașină de pompieri aflată în misiune s-a împotmolit în noroi, pe un drum din Teleorman
Critici din PNL și USR față de ținutele scumpe de la botezul fiului lui Simonis: „Dacă le pui la un loc, poţi face indexarea pensiilor”
Criza politică din Polonia: reacție a Comisiei Europene. Premierul Tusk s-a adresat polonezilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se întoarce roata norocului pentru 3 zodii. Până pe 8 noiembrie 2026, primesc șanse pe care le credeau...
Cancan
Prognoză Sărbători | Vreme ciudată în București de Crăciun și de Revelion, potrivit meteorologilor EaseWeather
Fanatik.ro
Adrian Mihalcea și Dinamo, iubirea interzisă! Ce legendă îl vrea antrenorul „câinilor”
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Prima plecare din iarnă la Dinamo! Nuno Campos i-a transmis că nu se mai bazează pe el
Adevărul
Merită să cumperi o casă acum? Șerban Trîmbițașu, la emisiunea „Next - Economia Viitorului”, despre prețuri...
Digieconomic
Când trebuie declarați la ANAF banii obținuți din vânzări pe Vinted, OLX și alte platforme. Explicațiile unui...
Digi FM
"Regina Halloween-ului" lovește din nou. Nimeni n-a ghicit costumul uluitor al lui Heidi Klum de anul acesta
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A investit peste 65.000.000 € într-o fermă de bivoli și a primit o lovitură uriașă: ”Ar fi un dezastru să...
Pro FM
Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a primit un cadou neobișnuit de la cei trei copii: "Mi-am dorit doar...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Unul dintre cele mai iubite seriale polițiste, anulat după 20 de sezoane. Actrița care a aflat cu 90 de...
Adevarul
Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă”
Newsweek
Florin Manole zice ce se întâmplă cu 2.200.000 pensii recalculate greșit. Unii pensionari au pierdut 2.100 lei
Digi FM
Mira, apariție incendiară de Halloween. Costumată într-o pisică neagră, a pozat în latex, cu o atitudine de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
De ce câinii din rasa Golden Retriever nu sunt buni pentru pază. Un videoclip viral explică totul
Film Now
A fost criticată pentru siluetă, acum parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, superbă într-o rochie...
UTV
Laura Cosoi a ajuns la casa Adelei Popescu de la Șușani. Cum și-au petrecut timpul cele două vedete, în timp...