Cel de-al treilea copil dispărut din județul Sălaj, împreună cu frații săi, a fost găsit duminică, 1 noiembrie, în localitatea Turea din județul Cluj, alături de un bărbat de 43 de ani. Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările dispariției, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) va demara o anchetă socială. Toți cei trei frați sunt în siguranță, au anunțat autoritățile.

„În urma activităților desfășurate de forțele de ordine, astăzi, 1 noiembrie, în jurul orei 13:55, cel de-al treilea minor, respectiv Rostaș Ioan, a fost identificat împreună cu un bărbat de 43 de ani, din localitatea Bozna, județ Sălaj, pe raza localității Turea, județul Cluj. Cei doi urmează să fie conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, pentru verificări suplimentare. Astfel, toți cei trei minori plecați voluntar au fost identificați”, a transmis IPJ Cluj.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili împrejurările în care au dispărut copiii și pentru a clarifica situația de fapt, urmând să dispună măsurile legale care se impun.

„În prezent, cei trei minori sunt în siguranță, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului fiind sesizată de polițiști în vederea demarării unei anchete sociale”, au precizat reprezentanții IPJ Cluj.

Sâmbătă după-amiază, ceilalți doi copii, un băiat și o fată, în vârstă de 11 și, respectiv, 12 ani, au fost găsiți în apropierea localității Șardu, din județul Cluj, alături de tatăl lor.

Cei trei frați erau căutați de joi, după ce dispariția lor fusese semnalată autorităților. La operațiune au participat polițiști, jandarmi și voluntari, fiind folosite camere și binocluri cu termoviziune, câini de urmă și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Editor : Ș.A.