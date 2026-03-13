Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că, vineri seară, a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului, acesta fiind cel de-al treilea pe parcursul zilei de vineri prin care populaţia este avertizată cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spaţiul aerian.

ACTUALIZARE 19:15 - „Continuă atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, fiind detectate alte ţinte, vineri, 13 martie, în jurul orei 17.45”, transmite MApN.

„Apărarea antiaeriană a fost alertată şi au fost ridicate două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Germane, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită au decolat din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”, au precizat reprezentanţii Ministerului Apărării.

Știrea inițială:

„În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a judeţului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populaţia este informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte provenite din spaţiul aerian, în contextul semnalării unor ţinte aflate în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Acesta este al treilea mesaj RO-Alert transmis în cursul zilei de astăzi pentru zona de nord a judeţului Tulcea”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea, potrivit News.ro.

Mesajul a fost emis prin intermediul sistemului naţional de avertizare a populaţiei, în baza informaţiilor furnizate de structurile competente responsabile cu supravegherea şi securitatea spaţiului aerian.

„Reiterăm faptul că teritoriul României nu este vizat de atacurile Federaţiei Ruse, însă, având în vedere situaţia din proximitatea frontierei, autorităţile transmit mesaje de avertizare pentru informarea şi protejarea populaţiei. Recomandăm cetăţenilor să urmărească cu atenţie conţinutul mesajelor RO-Alert primite şi să respecte indicaţiile transmise de autorităţi”, au transmis reprezentanţii ISU Tulcea.

Ei le recomandă cetăţenilor ca, „în cazul în care observă situaţii care le pot pune în pericol siguranţa”, să sune la 112”.

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, vineri, două mesaje RO-Alert prin care erau avertizaţi privind riscul căderii unor obiecte din spaţiul aerian. După primul mesaj, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că ţinte aeriene au fost detectate în zona Chilia Veche din Tulcea. Au fost ridicate două aeroane F-16, respectiv două aeronave Eurofighter Typhoon pentru monitorizarea spaţiului aerian.

„Vineri, 13 martie, sistemele radar ale MApN au detectat, în jurul orei 10.00, ţinte aeriene la nord de judeţul Tulcea (zona Chilia Veche-Vâlcove). Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea au decolat pentru cercetarea şi monitorizarea spaţiului aerian. La ora 10.05 a fost emis mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT, pentru zona vizată”, au precizat reprezentanţii MApN. Ulterior a fost emis un nou mesaj,

La acel moment, reprezentanţii MApN afirmau că ”este posibil ca resturi de dronă să fi căzut şi pe teritoriul României, în zona Chilia Veche”. Ca urmare, au fost declanşate verificări.

Ulterior, reprezentanţii MApN au anunţat că echipe ale ministerului au finalizat activităţile de verificare în zonele din judeţul Tulcea unde ar fi putut exista resturi de drone.

„Cercetările desfăşurate în teren de specialişti ai MApN nu au confirmat prezenţa unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate. În urma verificărilor efectuate, echipele de căutare şi-au încheiat misiunea în zonele semnalate. Ministerul Apărării Naţionale menţine măsuri de monitorizare permanentă a situaţiei din proximitatea spaţiului aerian naţional şi cooperează cu instituţiile responsabile pentru gestionarea oricăror situaţii care pot apărea”, au transmis reprezentanţii MApN.

