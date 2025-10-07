Alba Iulia: Arheologii au găsit poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Cetate acum 426 de ani

Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, conduși de arheologa Anca Timofan au făcut ceea ce s-ar putea intitula descoperirea anului: au găsit celebra poartă pe care a intrat Mihai Viteazu, în Cetatea Medievală, la 1 noiembrie 1599, informează Alba24.

Mai mult de atât, sub vestigiile arheologice ale porții medievale au fost descoperite și poarta principală a castrului roman, construită de Legiunea A XIII-a Gemina.

Descoperirile arheologice au fost făcute pe bastionul Capistrano, în zona estică a Cetății Alba Iulia.

Ruinele porții medievale Sf. Gheorghe erau construite peste poarta principală (Porta Praetoria) a castrului legiunii a XIII-a Gemina.

Astfel, în cele trei secțiuni arheologice deschise pe bastion au fost descoperite construcții aparținând epocii romane (castrul legiunii a XIII-a Gemina, sec. II-III d.Hr.), perioadei medievale timpurii (sec. IX-XII), perioadei Principatului Transilvaniei (sec. XVI-XVII) și stăpânirii habsburgice (sec. XVIII-XIX).

Poarta pe care a intrat Mihai Viteazul

Poarta Sf. Gheorghe are o puternică încărcătură simbolică în istoria națională, fiind imortalizată în numeroase opere de artă (Constantin Lecca, Sava Henția, Stoica Dumitrescu) ca locul intrării triumfale a lui Mihai Viteazul în Cetatea Bălgradului la 1 noiembrie 1599, scrie Alba24.

Echipa care a făcut descoperirile

Echipa: dr. Anca Timofan (responsabil științific), dr. Anca-Daniela Matiș (arheologie), Teodor Muntean (documentare fotogrammetrică), Cosmin Vesa (topografie arheologică), dr. Dan Anghel, dr. Sidonia Olea, Sorin Șerban, Valentin Deleanu, Radu-Andrei Sebeni (restaurare artefacte), Dana Zudor, dr. Monica Druță (conservare), Iosif Năcreală, Gheorghe Pâclișan, Cosmin Tomotaș, Florea Ciprian, Florea Lucrețiu (echipa de săpătură), Ciprian Badea (Facultatea de Istorie – Universitatea București).

