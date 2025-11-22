Live TV

Alegeri locale 2025. Cine este George Burcea, actorul susținut de POT, care și-a anunțat candidatura pentru București de la New York

Experiența profesională

George Burcea este susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT) la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. De profesie actor, cu roluri în seriale cunoscute, acesta susține că va face ce nu au făcut „aceleași partide timp de 35 de ani”.

George Burcea și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei la finalul lunii octombrie, într-un videoclip postat pe rețelele de socializare direct din New York.

„România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. (...) Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără", a declarat actorul.

George Burcea nu este membru al partidului POT, dar este susținut de formațiunea condusă de Anamaria Gavrilă.

Acesta și-a lansat oficial candidatura pe 14 noiembrie, eveniment în cadrul căruia a primit numeroase întrebări din partea presei, dar la care a ales să răspundă Anamaria Gavrilă. Spre exemplu, în momentul în care George Burcea a fost întrebat despre bugetul său de campanie, președinta POT a intervenit:

„Despre buget vorbesc eu. Campania e acoperită de POT. Noi nu avem investitori, nu avem găști, grupuri de interese care să finanțeze campania”.

Întrebat dacă știe care a fost bugetul Primăriei Capitalei în acest an, în locul lui George Burcea tot președinta POT a răspuns. „Suficient. Nu contează banii. La București nu a fost niciodată vorba de lipsă de bani”, a declarat Anamaria Gavrilă. „Consider că doamna președintă v-a spus ce avea de spus”, a completat și George Burcea.

Experiența profesională

Născut la 15 ianuarie 1988, în București, George Burcea a absolvit UNATC și a jucat în numeroase producții, atât românești cât și internaționale: „Closer to the Moon", „Singh Is Bliing", „Raaz Reboot”, iar cel mai cunoscut rol al său este cel al lui Lurch din serialul „Wednesday”. Acesta a devenit cunoscut publicului și prin aparițiile sale la diverse show-uri TV, dar și pentru căsătoria cu Andreea Bălan, cu care are și două fiice.

În 2020, George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real! S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret! A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, acum sunt în tot felul de teste și alte lucruri.”, a spus actorul într-o emisiune la Kanal D2.

