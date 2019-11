Alegeri prezidențiale 2019. Imaginea zilei: urna din butoi

Imaginea zilei vine din satul Râmești, comuna Șușani, din județul Vâlcea. Autoritățile au folosit un butoi pe post de urnă.

Peste butoi au pus un material textil în care a fost tăiată o fantă. Lipită cu scotch, pe partea laterală a butoiului este o foaie albă pe care scrie „alegeri prezidențiale”.

Secția de vot a fost amenajată în interiorul școlii. Butoiul-urnă tronează pe un covor vechi, într-o sală de clasă în care încă se face focul în sobă.

Două dintre cele cinci secții de vot din comuna Șușani, județul Vâlcea, au butoaie de plastic în loc de urne. Primarului din comună nu i se pare ceva ieșit din comun.

„Așa le-am preluat. Nu am crezut că e ceva ieșit din comun, sunt butoaie sigilate, toți membrii partidelor sunt de față când se sigilează, când se desigilează. Sunt de unică de folosință pentru așa ceva, le avem de mai mult timp. Eu așa le-am preluat, nu am știut că e ceva ... nu mi-a dat prin gând că nu e ceva pus la punct. Sunt niște butoiașe din plastic, cu capac, care se sigilează (...) Se pot sigilia și desigila foarte ușor, nu sunt greu de manipulat, sunt foarte ușoare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Constantinescu, primarul comunei Șușani. „Avem cinci secții de votare pe raza comunei. În două secții sunt butoaie de plastic, cu capac, cu cerc, sunt lucruri foarte sigure, nu sunt nesigure. Una dintre secții chiar am apucat să o modernizez. Are urne stas, cabine stas”, a mai spus Gheorghe Constantinescu.

