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Alertă aeriană: ținte detectate în apropierea localitǎţilor Chilia şi Ismail din Ucraina. MApN: Nicio dronă nu a intrat în România

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drone rusesti
Foto: Profimedia
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A fost alertă aeriană azi-noapte în România. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primir mesaj RO-Alert în urma atacurilor de la granița cu Ucraina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunei drone, potrivit Ministerului Apărării.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbǎtǎ, 11 iulie, la ora 4.39, ţinte aeriene în proximitatea localitǎţilor Chilia şi Ismail, Ucraina. Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregǎtit pentru decolare", arată un comunicat al MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian", a precizat ministerul.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07.

MApN transmite, de asemenea, că informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente şi menţine permanent legătura cu acestea.

Editor : M.B.

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