Alertă alimentară în România: Lapte praf pentru sugari, retras din magazine din cauza unei toxine

Close up of a feeding bottle with baby formula milk on white table
Mai multe tipuri de lapte praf au fost retrase de la vânzare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Autoritățile sanitare au retras din magazine mai multe tipuri de lapte praf pentru sugari, după ce au fost identificate riscuri de contaminare cu o toxină periculoasă. ANSVSA recomandă părinților să nu folosească produsele din loturile afectate.

Mai multe formule de lapte praf pentru sugari sunt retrase de pe piaţă, ca urmare a posibilei prezenţe a cereulidei, o toxină care poate fi produsă de bacteria Bacillus cereus în condiţii de nerespectare a Bunelor Practici de Fabricaţie (GMP), informează vineri Autoritatea Naţională Sanitară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a instituţiei, produsele vizate de rechemare sunt:

  • Aptamil AR (gramaj - 300 g, date de expirare: 23.07.2026, 22.08.2026, 12.09.2026, 25.03.2027);
  • Aptamil NUTRI-BIOTIK 1 (gramaj - 800 g, date de expirare: 14.07.2026, 06.08.2026, 05.09.2026, 17.10.2026, 13.11.2026, 27.11.2026), dar şi cel cu gramajul de 1200 g, cu data de expirare 15.08.2026.
  • Aptamil NUTRI-BIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 09.07.2026, 01.08.2026, 31.08.2026, 09.09.2026, 18.09.2026, 11.10.2026, 27.10.2026, 30.11.2026, 10.12.2026, 20.12.2026), precum şi cel cu gramaj de 1200 g, cu datele de expirare: 30.07.2026, 20.08.2026, 05.11.2026, 23.12.2026, 09.01.2027.
  • Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 1 (gramaj - 800 g, dată de expirare: 13.05.2027),
  • Aptamil PROFUTURA DUOBIOTIK 2 (gramaj - 800 g, date de expirare: 12.05.2027, 16.07.2027);
  • Milupa Milumil 1 (gramaj - 600 g, date de expirare: 08.08.2026, 09.10.2026, 30.12.2026, 14.01.2027).

„Verificaţi cu atenţie denumirea produsului, gramajul şi data de expirare; nu utilizaţi produsele din loturile menţionate; returnaţi produsele la punctul de vânzare de unde au fost achiziţionate; în cazul apariţiei unor simptome neobişnuite la copil, adresaţi-vă de urgenţă medicului”, recomandă ANSVSA.

