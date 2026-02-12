Live TV

Video Alertă alimentară: peste 12 tone de fructe cu pesticide au ajuns la raft. Polițiștii fac percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Ialomiţa

Data publicării:
fructe
Foto: Captură video Digi24

Poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat opt percheziţii la reprezentanţii unei societăţi comerciale care ar fi vândut unui lanţ de hypermarketuri fructe cu un conţinut ridicat de pesticide provenite din Egipt, prezentate ca fiind aduse din Grecia, prin falsificarea ambalajelor.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare, joi, opt mandate de percheziţie domiciliară, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Ialomiţa, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată”, informează Biroul de presă al DGPMB.

Potrivit anchetatorilor, bănuiţii, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, ar fi oferit spre vânzare aproximativ 12.400 de kilograme de fructe importate din Egipt, ale căror date de provenienţă ar fi fost falsificate prin înlocuirea ambalajelor şi etichetelor, astfel încât ţara de origine a fost schimbată din Egipt în Grecia.

Din cercetări s-a stabilit că substituirea mărfurilor s-ar fi realizat în scopul ascunderii conţinutului ridicat de pesticide, cu mult peste limita maximă admisă de normele europene.

Produsele ar fi fost oferite spre consum prin intermediul unui lanţ de hypermarketuri, iar veniturile obţinute din comercializarea acestora nu ar fi fost înregistrate în evidenţele contabile ale societăţii furnizoare.

În vederea administrării materialului probator, joi au fost puse în aplicare opt mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, iar 12 persoane - suspecţi şi martori - urmează să fie conduse la audieri, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, falsificare sau substituire de alimente ori alte produse şi fals în înscrisuri sub semnătură privată", arată sursa citată.

