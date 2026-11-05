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News Alert Alertă cu bombă într-un avion venit de la Milano. A fost activată celula de criză pe Aeroportul Otopeni

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aeroportul henri coanda
Foto: Shutterstock
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O celulă de criză a fost constituită miercuri pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, după o amenințare cu bombă care a vizat un avion Wizz Air plecat din Milano și aterizat la București.

Cursa WMT3064 Milano-București a aterizat în siguranță la ora 11:08 pe Aeroportul Henri Coandă, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București. Cei 182 de pasageri și cei șapte membri ai echipajului au fost debarcați de urgență.

Potrivit surselor Digi24.ro, echipa pirotehnică a SRI verifică aeronava pentru a stabili dacă amenințarea se confirmă.

„La nivelul aeroportului sunt în curs de aplicare măsurile procedurale, în colaborare cu instituțiile statului. Traficul aerian se desfășoară în siguranță, fără probleme, conform planului de zbor”, a transmis Compania Națională Aeroporturi București.

Știre în curs de actualizare.

Editor : A.D.

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