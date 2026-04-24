Live TV

Un băiat de 11 care a plecat de lângă bunica sa pe stradă și nu s-a mai întors, găsit după alerta emisă de Poliția Română

Data actualizării: Data publicării:
copil disparut

Poliţia Română a transmis vineri un mesaj RO-Alert în legătură cu dispariţia unui copil în Capitală, în vârstă de 11 ani, care a plecat de lângă bunica sa pe stradă şi nu s-a mai întors.

ACTUALIZARE 20:27 - Poliţia Capitalei anunţă că băiatul de 11 ani dat dispărut a fost găsit de poliţişti şi se află în siguranţă, fără a fi în vreun pericol.

Verificările au fost desfăşurate cu operativitate, iar în urma activităţilor specifice, acesta a fost preluat în siguranţă. Mulţumim reprezentanţilor mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum şi cetăţenilor care au oferit informaţii şi sprijin în demersurile desfăşurate, transmite Poliţia.

Știrea inițială:

La data de 24.04.2026, ora 16:00, Poliţia Sectorului 3, Serviciul Investigaţii Criminale, Compartimentul Urmăriri, a fost sesizat de către numita Petrica Eva Marina, cu privire la faptul că, astăzi, în jurul orei 14:50, fiul său Stancu Mircea, în vârstă de 11 ani, a fugit de lângă bunica sa, în timp ce se aflau pe strada Foişorului, nr. 138, cu direcţia strada Brânduşelor, sector 3, Bucureşti şi nu s-a mai întors”, anunţă Poliţia Capitalei, care publică şi o poză cu el.

Semnalmentele băiatului: înălţime: 1,40 m, greutate 40 kg, păr şaten scurt, ochi căprui. Semne particulare: nu are. Obiecte de îmbrăcăminte folosite la data dispariţiei: tricou de culoare galbenă, pantaloni de trening crem şi adidaşi negri cu albastru.

Persoanele care au informații sau îl văd sunt rugate să sune la 112.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

