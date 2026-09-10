Live TV

Alertă de dronă în nordul judeţului Tulcea. Oamenii au primit mesaj RO-Alert

Data publicării:
Drona-kamikaze.-Foto-Profimedia-Images-1536x1129
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi după-amiază, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Oamenii au fost avertizaţi de posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pentru nordul judeţului a fost trimis un mesaj RO-Alert.

„Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori", se arată în mesajul RO-Alert, potrivit News.ro.

Durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - JUDECATORIA SEC 1 - 9 IUN 2026
1
Călin Georgescu, după ce Palatul Cotroceni a anunțat că România nu trimite soldați în...
Ponta
2
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a...
potra georgescu
3
Procesul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, privind tentativa de lovitură de stat, a...
victor ponta sustine un discurs
4
Reacția lui Ponta, după ce numele lui a apărut pe lista de pasageri a unui avion privat...
Elon Musk.
5
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de...
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Digi Sport
De nicăieri, Donald Trump s-a dezlănțuit: ”Cel mai prost din istorie!”. Cerință fără precedent: ”Să-l anulăm”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion zelenski profimedia-1106216818
Chișinăul confirmă că avionul lui Volodimir Zelenski risca să fie lovit de o dronă rusă în Republica Moldova
drona
Resturi de dronă găsite pe plaja din Corbu. Polițiștii au izolat zona. MApN: „Fragmentele nu aveau încărcătură explozivă”
avion zelenski profimedia-1106216818
Avionul lui Volodimir Zelenski, aproape să fie lovit de o dronă după ce a decolat spre Oslo
papagal pompieri
Pui de papagal în valoare de câteva mii de euro, recuperat de pompieri tulceni dintr-un copac
drona
Iranul susține că a confiscat „una dintre cele mai moderne drone submarine” americane în Strâmtoarea Ormuz. SUA: Aparatul era defect
Recomandările redacţiei
Certificat de viață pentru pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Sistemul de pensii, sub presiune înaintea valului „decrețeilor”...
zelenski iese din avionul lui
Prima reacție a Kremlinului privind incidentul cu avionul lui...
grindeanu kelemen hunor
Sorin Grindeanu îl amenință pe Kelemen Hunor cu proiectul AUR privind...
george simion drapel tricolor aur
Ce obligații au autoritățile conform proiectului AUR privind...
Ultimele știri
Putin a amânat pentru a 16-a oară termenul pentru ocuparea completă a Donbasului (Bloomberg)
Incendiu devastator pe o navă aflată la reparații în China: 25 de morți. Ce se știe despre tragedia de pe Ocean Melody
Străini recrutați de Rusia pentru războiul din Ucraina, prin fraudă și coerciție. Amnesty International: „Este trafic de ființe umane”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cât se fierbe zacusca de vinete ca să reziste peste iarnă. Rețeta tradițională, ca la bunica
Cancan
Ce salariu are Radu Vâlcan la Insula Iubirii și cât are Irina Fodor la Asia Express. Cine câștigă mai bine
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, editorial dur după ce a văzut lista de 48 a lui Gică Hagi: „Niciun alt selecționer nu l-ar fi...
editiadedimineata.ro
Ce televizoare smart au fost surprinse înregistrând cu ecranul oprit și spionând dispozitivele locale
Fanatik.ro
Ioana Năstase, declarație șocantă după scandalul cu Ilie Năstase: ”Mi-a spus că nu știe câte zile mai are de...
Adevărul
„Au drumuri mai proaste decât noi, ceea ce e impresionant”. Ce cred românii despre Bulgaria după vacanțe și...
Playtech
Ce înseamnă rombul alb desenat pe o bandă de circulație. Regula pe care trebuie să o știe șoferii
Digi FM
Fosta soție a lui Elon Musk rupe tăcerea despre căsnicia lor: “Mă făcea să mă simt neînsemnată”. Ce i-ar fi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-au stat la discuții și s-au retras, imediat după ce Regele Charles a făcut anunțul despre Prințul Harry și...
Pro FM
Ce probleme de sănătate are Cheloo. Artistul și-a dezvăluit diagnosticul: „De gradul 3!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gwyneth Paltrow, adevărul despre despărțirea de Brad Pitt: "Am simțit rușine. A fost un fel de dragoste la...
Adevarul
Optimismul Ucrainei pe front se erodează, în timp ce Rusia amenință „centura de fortărețe” din est
Newsweek
Vineri intră pensiile pe card. La ce oră le primesc pensionarii? Contează banca la care au cont
Digi FM
Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei: „A trebuit să mă cresc singură”. Cum se înțeleg cei doi în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Câte cafele pe zi sunt prea multe pentru oase. Un studiu pe aproape 10.000 de femei vine cu un răspuns
Digi Animal World
Un șarpe a dat peste cap unul dintre cele mai punctuale trenuri din lume. Ce s-a întâmplat la bordul unui...
Film Now
Russell Crowe, la plimbare pe canalele Veneției. Actorul, însoțit de iubita sa și de fiu. Cu ce proiect...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o campanie îndrăzneață. Actrița a pozat fără haine, acoperită...