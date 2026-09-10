Alertă de dronă în nordul judeţului Tulcea. Oamenii au primit mesaj RO-Alert

Un mesaj RO-Alert a fost transmis, joi după-amiază, pentru locuitorii din nordul judeţului Tulcea. Oamenii au fost avertizaţi de posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pentru nordul judeţului a fost trimis un mesaj RO-Alert.

„Alertă Extremă - Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţii exteriori", se arată în mesajul RO-Alert, potrivit News.ro.

Durata estimată a avertizării este de 90 de minute.

Editor : M.B.