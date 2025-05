Un comitet ministerial pentru situații de urgență a fost organizat astăzi de ministrul Mediului, Mircea Fechet, la fel cum s-a întâmplat și sâmbătă, din cauza fenomenelor meteorologice extreme din această perioadă. La şedintă au participat şi reprezentanti ai DSU. Specialiştii au transmmis că se impune o monitorizare sporită a situaţiei, mai ales că în estul ţării precipitaţiile vor fi însemnate, vântul se va intensifica şi vremea se va răci în continuare.

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat la Digi 24 că instituția pe care o conduce se coordonează inclusiv cu structurile locale.

„Riscul la acest moment nu este unul mare, însă avem câteva avertizări de cod portocaliu și de cod galben. Ne uităm cu foarte mare atenție la bazinul hidrografic al Oltului, la Călmățui, bazinul hidrografic Vedea, Argeșul, Siretul și așa mai departe”.

Zona de est a României este sub avertizare hidrologică și aici e cea mai mare îngrijorare, a precizat Fechet. „La acest moment suntem în legătură cu acele zone unde am mai avut probleme și anul trecut, respectiv în județul Galați și în județul Vaslui, în bazinul hidrografic al Prutului, cu precădere. Însă, la acest moment, din informațiile pe care le am de la colegii mei cu care sunt în contact permanent, vremea este încă bună, nu plouă foarte tare în niciunul dintre cele două județe pe care le-am enunțat mai devreme, însă așteptăm precipitații însemnate, motiv pentru care suntem în alertă.”

Ministrul Mediului a precizat că la comitetul interministerial de astăzi a participat inclusiv un reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență, pentru că e extrem de important și modul în care în teritoriu se corelează toate aceste structuri care intervin.

„Important în acest moment este să ne asigurăm că în fiecare localitate sunt bine curățate toate șansurile, toate rigolele, să ne asigurăm că toate podețele sunt bine decolmatate, chiar și pentru acele cursuri de apă mai puțin importante, dar care pot pune anumite probleme și aici un rol important îl au prefecturile”, a mai explicat Mircea Fechet.

Totuși, situația nu se anunță a fi la fel de gravă cum a fost anul trecut, în septembrie, susține ministrul Mediului, „însă asta nu ne oprește să fim vigilenți și să ne asigurăm că suntem pregătiți în caz de vreun eveniment pe care nu ni-l dorim niciunii”, a atras atenția oficialul.

Avertizări meteorologice în mare parte din țară

În această dimineaţă, ANM a emis o informare meteorologică valabilă de astăzi, de la ora 10 până miercuri, 28 mai, ora 10. Fenomenele vizate sunt: cantităţi de apă însemnate, intensificări ale vântului şi răcire accentuată.

Până miercuri dimineaţa, în jumătatea de est a ţării va ploua însemnat cantitativ şi se vor acumula local 40...50 l/mp şi pe arii restrânse peste 60...90 l/mp. Temporar vântul va avea intensificări în Moldova, jumătatea de est a Munteniei, Dobrogea şi vestul Olteniei, cu viteze la rafală în general de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă de peste 80...90 km/h. Vremea va fi rece, chiar deosebit de rece, în special duminică şi luni şi cu precădere în Moldova, Muntenia, Transilvania şi Dobrogea, astfel încât temperaturile maxime vor fi, în general, între 13 şi 21 de grade.

Perioade cu ploi vor fi până la finalul săptămânii, în cea mai mare parte a ţării. Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza informaţiile în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice.

Zonele vizate de cod galben și cod portocaliu

• COD GALBEN pentru perioada 25 mai, ora 10 – 27 mai, ora 10. Fenomenele vizate sunt: cantităţi însemnate de apă. În Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei şi în sud-estul şi estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ, local se vor acumula 30...50 l/mp. •COD PORTOCALIU pentru perioada 25 mai, ora 20 – 27 mai, ora 10. Fenomenele vizate sunt: cantităţi importante de apă. În cea mai mare parte a Munteniei, precum şi în centrul şi sudul Moldovei vor fi ploi importante cantitativ şi se vor acumula 50...70 l/mp şi izolat peste 80 l/mp.

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, specialiştii INHGA au actualizat AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ, valabilă pentru intervalul 25.05.2025, ora 12:00 – 27.05.2025. ora 24:00.

Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice Olt, Călmăţui, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Siret, Prut, râurile din Dobrogea, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

• COD GALBEN - în intervalul 25.05.2025, ora 12:00 – 27.05.2025, ora 24:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Râul Negru (judeţele: Covasna, Harghita şi Braşov), Olt (judeţele: Braşov şi Sibiu), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt, Teleorman), Argeş (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău), Buzău (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Suceava (judeţul Suceava), Moldova (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa (judeţele: Suceava, Neamţ, Harghita şi Bacău), Trotuş (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad (judeţele: Neamţ, Iaşi, Vaslui, Bacău, Galaţi şi Vrancea), Putna (judeţul Vrancea), Râmnicu Sӑrat (judeţele: Buzӑu şi Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Jijia (judeţele: Botoşani şi Iaşi), Prut (judeţele: Vaslui şi Galaţi) şi râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

• COD PORTOCALIU - în intervalul 25.05.2025, ora 20:00 – 27.05.2025, ora 16:00, pe râurile din bazinele hidrografice: Ialomiţa (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Trotuş (judeţele: Bacău, Neamţ, Harghita şi Covasna), Bârlad (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Putna (judeţul Vrancea), Siret (judeţele: Bacău, Vrancea şi Galaţi), Prut (judeţele: Vaslui şi Galaţi). Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare în intervalul 26.05.2025, ora 22:00 – 27.05.2025, ora 12:00, pe unele râuri din judeţele Vaslui şi Galaţi. De asemenea, fenomenele hidrologice periculoase se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor enumerate mai sus, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice aflate sub avertizare. În funcţie de evoluţia fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Editor : Ș.R.