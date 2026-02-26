Alertă de gripa aviară în Cluj, după ce două lebede au fost găsite moarte în zona unui lac de acumulare. Autoritățile au stabilit zone de restricție pentru a opri răspândirea bolii și oamenii sunt obligați să respecte mai multe reguli.

Cele două lebede au fost descoperite moarte în zona lacului de acumulare Gilău-Someșul Rece, iar autoritățile au confirmat prezența gripei aviare în urma analizelor.

Astfel că, în urma confirmării, autoritățile au stabilit mai multe restricții: o zonă de protecție pe o rază de 3 km, care include localitatea Someșul Cald și o zonă de supraveghere pe 10 km, în mai multe localități din apropiere.

În aceste perimetre populația trebuie să respecte măsuri stricte de bio-securitate. Păsările domestice trebuie ținute în spații închise, fără contact cu cele sălbatice, iar hrănirea și adăparea se fac doar în zone acoperite, fiind interzisă utilizarea apei din lac.

Dacă există suspiciuni de boală sau mortalitate, trebuie anunțat imediat medicul veterinar sau Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj.

Totodată, în zonele afectate este interzisă comercializarea păsărilor fără documente sanitar-veterinare, iar autoritățile vor desfășura controale pentru a verifica respectarea măsurilor impuse.

